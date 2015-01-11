На Южном Урале каждый второй заболевший побеждает рак

Рак остается одной из самых пугающих болезней в мире. Многие думают: победить его невозможно. Однако это не так. Практически каждый второй заболевший на Южном Урале справляется с раком.

— Каждый год нам дает по 16 тысяч новых случаев рака, а всего на учете у нас стоят 90 тысяч южноуральцев, — рассказал газете «Комсомольская правда» — Челябинск» главный онколог Челябинской области Андрей Важенин. — Больше половины онкологических пациентов переживают пятилетний рубеж. А есть люди, которые, пройдя лечение, живут по 10, по 20 и 30 лет.

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ РАКА: ВОЗРАСТ И АВТОМОБИЛИ

Вопреки мифам, наш регион не входит в десятку-лидеров по количеству больных раком. Но и скромной статистику по Челябинской области не назовешь — один больной на 200 здоровых. Или 460 случаев на 100 тысяч населения. Чаще всего у челябинцев встречается рак молочной железы, легкого, кожи, предстательной железы и кишечника.

— Пик заболеваемости приходится на возрастную группу 55-60 лет. И для мужчин, и для женщин, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск» заместитель главного врача Челябинского областного клинического онкодиспансера Алла Доможирова. - Именно возраст является главной причиной развития рака.

— Наследственный фактор играет очень небольшую роль, — считает Андрей Важенин. — Нет гена рака. Мы наследуем не болезнь, а настройки организма: особенности биохимии, гормонального фона, которые могут трансформироваться в онкологию. Для человека куда важнее окружающая среда: вода, питание, воздух и образ жизни. Сегодня главный канцероген — автомобильные выбросы.

Также онкологи говорят, что между воздействием вредной среды и первыми проявлениями болезни проходит 8-10-12 лет. По сути, сегодня врачи выхаживают пациентов, которые заболели в начале 2000-х. Даже если убрать из Челябинска все заводы и машины, больных будет много ближайшие 10-12 лет.

А вот влияние взрыва на «Маяке» давно нивелировано, замечает Важенин. Напомним, авария в Озерске случилась в сентябре 1957 года. К современным больным она не имеет никакого отношения.

Гораздо больше медиков тревожит то, что новое поколение выросло на курятине и свинине, обколотых гормонами. Это тоже способно привести к росту заболеваемости.

ОТ РАКА МОЖЕТ СПАСТИ… СТОМАТОЛОГ

— Повлиять на окружающую среду мы не можем, — говорит Алла Доможирова, — поэтому нужно направить силы на раннее выявление рака. Чем проще стадия болезни, тем больше шансов на излечение и жизнь. К примеру, при раке молочной железы первой и второй стадии выживаемость составляет 90-95%, а третьей и четвертой — только 40% и 12%.

Чтобы обнаружить опухоль на ранней стадии, нужно:

— с 18 лет каждый год делать флюорографию;

— раз в год ходить к стоматологу (если вовремя ходить к узким специалистам на прием, они могут обнаружить онкологию на ранней стадии);

— женщинам раз в год посещать гинеколога;

— женщины старше 20 лет и мужчины за 40 раз в год должны посещать смотровые кабинеты;

— женщинам после 40 лет один раз в два года проходить маммографию (рентген молочной железы);

— мужчинам после 45 лет проводить ПСА-диагностику (анализ крови из вены на простат-специфический антиген — показатель заболеваний простаты);

— стараться не пропускать раз в три года диспансеризацию населения.

В РОССИИ НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ ЗА ГРАНИЦЕЙ

У челябинских онкологов сегодня есть самые современные технологии по лечению рака. Они такие же, как в лучших клиниках мира.

— Иногда люди продают квартиры и едут лечиться в Израиль, в Германию. Вид за окном там, наверное, лучше, но в плане лечения все как у нас, — предостерегает Андрей Важенин. — А статистика в Европе лучше, так как рак выявляют на ранних стадиях.

Также онкологи не советуют обращаться за помощью к знахарям и шарлатанам. Потеряете время, а с ним и шансы сохранить жизнь.

Ирина ГОЛЛАЙ

http://www.chel.kp.ru