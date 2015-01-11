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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

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Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

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С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

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Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

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| Новости » Общественная жизнь

На Южном Урале каждый второй заболевший побеждает рак

Рак остается одной из самых пугающих болезней в мире. Многие думают: победить его невозможно. Однако это не так. Практически каждый второй заболевший на Южном Урале справляется с раком.

Каждый год нам дает по 16 тысяч новых случаев рака, а всего на учете у нас стоят 90 тысяч южноуральцев, — рассказал газете «Комсомольская правда» — Челябинск» главный онколог Челябинской области Андрей Важенин. — Больше половины онкологических пациентов переживают пятилетний рубеж. А есть люди, которые, пройдя лечение, живут по 10, по 20 и 30 лет.

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ РАКА: ВОЗРАСТ И АВТОМОБИЛИ

Вопреки мифам, наш регион не входит в десятку-лидеров по количеству больных раком. Но и скромной статистику по Челябинской области не назовешь — один больной на 200 здоровых. Или 460 случаев на 100 тысяч населения. Чаще всего у челябинцев встречается рак молочной железы, легкого, кожи, предстательной железы и кишечника.

Пик заболеваемости приходится на возрастную группу 55-60 лет. И для мужчин, и для женщин, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск» заместитель главного врача Челябинского областного клинического онкодиспансера Алла Доможирова. - Именно возраст является главной причиной развития рака.

Наследственный фактор играет очень небольшую роль, — считает Андрей Важенин. — Нет гена рака. Мы наследуем не болезнь, а настройки организма: особенности биохимии, гормонального фона, которые могут трансформироваться в онкологию. Для человека куда важнее окружающая среда: вода, питание, воздух и образ жизни. Сегодня главный канцероген — автомобильные выбросы.

Также онкологи говорят, что между воздействием вредной среды и первыми проявлениями болезни проходит 8-10-12 лет. По сути, сегодня врачи выхаживают пациентов, которые заболели в начале 2000-х. Даже если убрать из Челябинска все заводы и машины, больных будет много ближайшие 10-12 лет.

А вот влияние взрыва на «Маяке» давно нивелировано, замечает Важенин. Напомним, авария в Озерске случилась в сентябре 1957 года. К современным больным она не имеет никакого отношения.

Гораздо больше медиков тревожит то, что новое поколение выросло на курятине и свинине, обколотых гормонами. Это тоже способно привести к росту заболеваемости.

ОТ РАКА МОЖЕТ СПАСТИ… СТОМАТОЛОГ

— Повлиять на окружающую среду мы не можем, — говорит Алла Доможирова, — поэтому нужно направить силы на раннее выявление рака. Чем проще стадия болезни, тем больше шансов на излечение и жизнь. К примеру, при раке молочной железы первой и второй стадии выживаемость составляет 90-95%, а третьей и четвертой — только 40% и 12%.

Чтобы обнаружить опухоль на ранней стадии, нужно:

— с 18 лет каждый год делать флюорографию;

— раз в год ходить к стоматологу (если вовремя ходить к узким специалистам на прием, они могут обнаружить онкологию на ранней стадии);

— женщинам раз в год посещать гинеколога;

— женщины старше 20 лет и мужчины за 40 раз в год должны посещать смотровые кабинеты;

— женщинам после 40 лет один раз в два года проходить маммографию (рентген молочной железы);

— мужчинам после 45 лет проводить ПСА-диагностику (анализ крови из вены на простат-специфический антиген — показатель заболеваний простаты);

— стараться не пропускать раз в три года диспансеризацию населения.

В РОССИИ НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ ЗА ГРАНИЦЕЙ

У челябинских онкологов сегодня есть самые современные технологии по лечению рака. Они такие же, как в лучших клиниках мира.

— Иногда люди продают квартиры и едут лечиться в Израиль, в Германию. Вид за окном там, наверное, лучше, но в плане лечения все как у нас, — предостерегает Андрей Важенин. — А статистика в Европе лучше, так как рак выявляют на ранних стадиях.

Также онкологи не советуют обращаться за помощью к знахарям и шарлатанам. Потеряете время, а с ним и шансы сохранить жизнь.

Ирина ГОЛЛАЙ

http://www.chel.kp.ru

Ключевые теги: рак, ПО Маяк.

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