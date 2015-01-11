Об южноуральцах-героях расскажут в юношеской библиотеке

В преддверии Дня памяти воинов-интернационалистов, 25 января, в Челябинской областной юношеской библиотеке состоится презентация сборника «Герои Российской Федерации. Челябинская область», сообщает министерство культуры. Посетителям библиотеки книгу представит председатель общества участников боевых действий «Родина» Сергей Седнев. Он расскажет о том, как создавался этот сборник, кто стал его автором, расскажет о героях, попавших на страницы сборника и их подвигах. На встречу приглашены ученики 78-й школы и лицея №97. В ходе встречи они узнают об Афганской и Чеченской войнах, судьбах ее участников и смогут задать интересующие их вопросы. Также на презентацию приглашены матери погибших воинов, они расскажут о своих детях, которым в столь юном возрасте пришлось выполнять интернациональный долг, защищать и отстаивать интересы своего государства. Сотрудники библиотеки планируют провести целый цикл встреч в рамках патриотического проекта «Наша Россия».

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/ob-yuzhnouralcah-geroyah-rasskazhut-v-yunosheskoy-biblioteke-36596