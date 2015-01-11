Студентам рассказали о службе в полиции

24 января студенты юридического факультета Озерского филиала ЮУрГУ в рамках ежегодной общероссийской акции «Студенческий десант» посетили подразделения озерской полиции.

Перед будущими юристами выступил помощник начальника по работе с личным составом полковник внутренней службы Игорь Ремезов с рассказом о структуре органов внутренних дел, о службе в полиции. После со студентами общались руководители и сотрудники служб и подразделений Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск. Правоохранители рассказали студентам о специфике каждой службы, о задачах, стоящих перед сотрудниками того или иного подразделения, основными направлениями служебной деятельности.

Кинологи показали работу со служебными собаками по поиску наркотических и взрывчатых веществ. Студенты наглядно смогли увидеть, как работают служебные животные, узнали о том, как проводится их обучение.

Молодые люди посетили отдел по вопросам миграции, где начальник подразделения подполковник полиции Наталья Василенко провела экскурсию, во время которой студенты получили возможность изучить специфику и нюансы данной службы, а также получить ответы на все интересующие вопросы.

По окончании акции на базе Озерского технологического института МИФИ прошли матчи между командой студентов и сотрудниками полиции по настольному теннису и игре дартс. Открыл товарищеский турнир командир народной дружины «Озерские автомобилисты» Иван Горшков, который рассказал студентам об основных задачах и направлениях деятельности дружины.

Проведение подобных акций призвано способствовать у студентов собственное представление о работе полиции, и, возможно, некоторые из них после окончания учебных заведений свяжут свою судьбу со службой в органах внутренних дел.

Пресс-служба УМВД России по ЗАТО г. Озерск