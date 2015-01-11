Не просто обсуждать проблему, а предлагать решение. В Челябинске откроется «Экологический клуб»

«Экологический клуб» - это новый совместный проект Общественной палаты Челябинской области, ГКУК «Челябинская областная универсальная научная библиотека» и ФГУП «Производственное объединение «Маяк».

Как отмечает инициатор проекта, эксперт Общественной палаты Челябинской области Луиза Коржова: его цель – не просто привлечь внимание общества к вопросам обеспечения экологической безопасности, а найти конкретные решения конкретных проблем. Как уменьшить загрязнение атмосферного воздуха в Челябинске? Что сделать, чтобы улучшить качество питьевой воды? Нужно ли вносить правки в Природоохранное законодательство? На эти и другие вопросы и предстоит ответить участникам «Экологического клуба».

В перечне мероприятий, которые планирует провести в этом году «Экологический клуб»: круглые столы, конференции, лекции. А также просветительский проект «Знакомьтесь! Наш земляк» и мероприятия со студентами экологических специальностей вузов Челябинской области (экскурсии на предприятия, конкурсы научных работ).

Авторы проекта уверены: создание такой экспертной площадки станет полезным опытом для региона. Напомним, 2017 год в России объявлен Годом экологии.

На презентацию масштабного проекта приглашены Ирина Гехт, сенатор, заместитель председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации, Олег Климов, заместитель губернатора Челябинской области и Светлана Костина, первый заместитель министра общественной безопасности Челябинской области. А также Юрий Мокров, советник генерального директора ПО "Маяк" и Андрей Новоселов, заместитель министра экологии региона.

Презентация «Экологического клуба» и подписание дорожной карты сотрудничества состоится завтра, 26 января в 13:00 в Челябинской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 60).

Заместитель руководителя Аппарата Общественной палаты Челябинской области

Елена Шубина