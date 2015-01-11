Завершился первый (муниципальный) этап зимнего фестиваля ВФСК ГТО в Озёрском городском округе.

Представляем Вашему вниманию результаты соревнований.

Командное первенство (общеобразовательные организации):

1 место - МБОУ СОШ №21 с результатом 1208 баллов,

2 место - МБОУ СОШ №41 (п.Новогорный) с результатом 1180 баллов,

3 место - МБОУ СОШ №27 с результатом 1136 баллов.

Среди команд ВУЗов и СУЗов:

1 место - команда МИФИ с результатом 610 баллов,

2 место - команда ОзТК с результатом 566 баллов.

Личный зачет в IX-XI ступенях:

В IX ступени среди женщин, лучшей стала Илюхина Марина Николаевна.

В X ступени среди женщин, лучшей стала Летягина Гульниса Хакимяновна; среди мужчин - Корнеев Алексей Александрович.

Среди женщин выступающих в XI ступени победителем стала Бадукина Надежда Николаевна.

Поздравляем всех участников с хорошими результатами и с ярким стартом на пути к ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ ВФСК ГТО.

В ближайшее время сообщим дату и время чествования команд и участников-победителей, а также вручение ЗОЛОТЫХ ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ ВФСК ГТО учащимся, выполнившим нормативы в 2016 году.

https://vk.com/arena_ozerck

Фото Наталии Марковой