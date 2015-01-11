Из здания стоматологии в Озерске утром эвакуировали всех пациентов

Ранним утром 26 января в Озерске из здания городской стоматологической клиники были срочно эвакуированы все посетители и персонал. Немалую часть выведенных на 25-градусный мороз составили дети школьного возраста и малыши. Эвакуацию проводил пожарный расчет, прибывший к центральному входу стоматологии через несколько минут после экстренного вызова. Поводом для прибытия пожарных стала угроза возгорания помещения регистратуры: не выдержала электропроводка, в результате короткого замыкания начало плавиться и дымиться осветительное оборудование.

Оперативное реагирование сотрудников позволило предотвратить возгорание. Спустя полчаса после эвакуации работа стоматологии возобновилась.

Здание зубной клиники – одно из старейших в Озерске. Оно построено в начале 50-х годов прошлого века и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось. Общее состояние медицины закрытых городов, подчиненной напрямую ФМБА, позволяет лишь изредка финансировать косметические ремонты.

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