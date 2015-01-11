Первенство по шахматам ОГО подошло к финалу

Уважаемые любители шахмат!
С 29 января 2017г. (воскресенье) в шахматном клубе (пр.К.Маркса д.2, т.7-97-68) начинается Финал первенства Озерского ГО по классическим шахматам.
Контроль времени - 1 час 10 минут каждому участнику.
К соревнованию допускаются призеры Полуфинала Озерского ГО по классическим шахматам 2016 года, КМС по шахматам, призеры Финалов по шахматам предыдущих лет, финалисты Кубков ОГО по шахматам.
Регистрация участников с 11-00 до 11-20. Первый тур – 11-30.
Игровые дни – воскресенье 11.00, среда 18.30.
Приглашаем желающих принять участие!
С уважением,
Шахматная Федерация Озёрского ГО
Ключевые теги: шахматы.
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