Первенство по шахматам ОГО подошло к финалу

Уважаемые любители шахмат!

С 29 января 2017г. (воскресенье) в шахматном клубе (пр.К.Маркса д.2, т.7-97-68) начинается Финал первенства Озерского ГО по классическим шахматам.

Контроль времени - 1 час 10 минут каждому участнику.

К соревнованию допускаются призеры Полуфинала Озерского ГО по классическим шахматам 2016 года, КМС по шахматам, призеры Финалов по шахматам предыдущих лет, финалисты Кубков ОГО по шахматам.

Регистрация участников с 11-00 до 11-20. Первый тур – 11-30.

Игровые дни – воскресенье 11.00, среда 18.30.

Приглашаем желающих принять участие!

С уважением,

Шахматная Федерация Озёрского ГО