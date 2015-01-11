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3 Секреты манипуляции Табак

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Назначен председатель Контрольно-счётной палаты Озерского городского округа

26 января на рабочем заседании Собрания депутатов Озерского городского округа состоялось назначение председателя Контрольно-счетной палаты: депутаты единогласно утвердили кандидатуру Андрея Глухова. Также были приняты решения по ряду вопросов имущественного характера, о корректировке бюджета округа, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, о назначении публичных слушаний, о передаче государственных полномочий по дополнительным мерам социальной поддержки детям погибших участников Великой Отечественной войны органам местного самоуправления.

Кандидатуру Андрея Петровича Глухова на должность председателя Контрольно-счётной палаты депутатскому корпусу представил глава округа Олег Костиков. Он отметил, что данное назначение было поддержано профильной депутатской комиссией и фракцией партии «Единая Россия». Следует отметить, что до нового назначения Андрей Глухов занимал должность начальника службы безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами администрации. С 1 февраля Андрей Глухов приступит к работе в качестве руководителя Контрольно-счётной палаты Озерского городского округа.

В ходе заседания депутатским корпусом была одобрена первая в текущем году корректировка бюджета. В частности, были увеличены бюджетные назначения управлению капитального строительства и благоустройства в общей сумме 17,804 млн рублей. Cредства будут направлены на мероприятия по содержанию автомобильных дорог, на проведение проектно-изыскательских работ для организации строительства индустриального парка в посёлке Новогорный, на реконструкцию Дворца спорта по ул. Кирова,16, на строительство и реконструкцию электрических и тепловых сетей, капитальный ремонт канализационно-очистных сооружений, а также на мероприятия по капитальному ремонту дворовых территорий и проездов, на повышение безопасности дорожного движения.

В рамках предложенной корректировки, в связи с празднованием в 2017 году 65-летия со дня образования театра кукол «Золотой петушок», с учётом рекомендаций Общественной палаты, управлению культуры были направлены средства на приобретение транспорта для данного учреждения культуры с целью расширения его гастрольной деятельности.

Также на заседании были приняты решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки населённых пунктов Озерского городского округа, в частности, посёлков Метлино, Новогорный, Бижеляк и деревни Селезни. В соответствии с градостроительным кодексом РФ, в целях устранения препятствий в оформлении прав граждан на существующие земельные участки были изменены предельные минимальные размеры земельных участков: для индивидуального жилищного строительства – 500 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства – 1000 кв. м, для ведения садоводства – 300 кв. м. Проекты изменений ранее прошли процедуру публичных слушаний, были рассмотрены и согласованы профильной депутатской комиссией.

В сентябре прошлого года вступил в силу закон Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны», в связи с которым было подготовлено решение Собрания депутатов об уполномоченном органе на осуществление переданных государственных полномочий по установлению статуса, определению права, оформлению и выдаче документов и предоставлению дополнительных мер социальной поддержки детям погибших участников войны и приравненных к ним лиц. Данным решением администрация Озерского городского округа в лице управления социальной защиты населения была определена уполномоченным органом на осуществление переданных законом государственных полномочий.

Кроме того, на сессии было принято решение о назначении публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в Правила благоустройства Озерского городского округа», которые пройдут 13 февраля в 17:30 часов в актовом зале администрации.

Справочно:

Андрей Петрович Глухов имеет высшее экономическое образование.

В 1998 году окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности бухгалтерский учет и аудит.

С 1997 года работал в Инспекции ФНС России по Аргаяшскому району Челябинской области, а также в Управлении Федеральной Службы Налоговой полиции РФ, в Управлении Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Челябинской области.

Требованиям, предъявляемым к уровню образования и опыту работы в должности председателя Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа, установленных Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и Положением о Контрольно-счетной палате Озерского городского округа, соответствует.

http://www.ozerskadm.ru

Фото Владимира Беляева.

Назначен председатель Контрольно-счётной палаты Озерского городского округа

Назначен председатель Контрольно-счётной палаты Озерского городского округа

Назначен председатель Контрольно-счётной палаты Озерского городского округа

Назначен председатель Контрольно-счётной палаты Озерского городского округа

Назначен председатель Контрольно-счётной палаты Озерского городского округа

Назначен председатель Контрольно-счётной палаты Озерского городского округа

Назначен председатель Контрольно-счётной палаты Озерского городского округа

Назначен председатель Контрольно-счётной палаты Озерского городского округа

Назначен председатель Контрольно-счётной палаты Озерского городского округа

Ключевые теги: Контрольно-счетная палата.

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