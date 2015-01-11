Все крепче, и крепче, и крепче!

Уж коль пошла такая пьянка, и в ходу у нас корейские блюда (а в моем холодильнике как раз закончилось остренькое), замострячим еще одну приправку из серии «смерть под парусами». Она очень проста. И название у нее простое – янним (по другой версии яннём).

После работы не поленился и пошел в магазин, чтобы купить:

200 г острого перца чили

100 г чеснока

15-граммовую упаковочку молотой паприки.

Еще взял уже дома столовую ложку соли.

Дальше, ежели хочется приправку послабее, нужно очистить перчик от семян, как я это делал с приправой аччик. Но я захотел поубойнее, и семена оставил, срезав только черешки. Почистил чеснок.

Теперь все это загрузил в блендер, добавив всю купленную парику и столовую ложку соли.

И др-р-р-р! До тех пор, пока все это не превратится в однородную массу. Можно добавить совсем чуток кипяченой воды для облегчения размалывания.

Вот и все. Убойная смесь готова. Остается переложить ее в чистую баночку, закрыть крышкой и отправить в холодильник. Стоять будет веками, и ничего ей не сделается. А я завтра опробую с борщом!