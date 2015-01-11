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| Новости » Экономика

Разговор по общедомовой нужде (начало)

В конце января многие жители Озерска получили квитанции на оплату жилья, в которых увидели три новых строки «холодная вода, горячая вода и электроэнергия в целях содержания общего имущества». Вообще-то, новые расходы должны были появиться у всех озерчан, но некоторые управляющие компании посчитали возможным включить новые платежи в квитанцию в следующем месяце, когда будут получены ответы на вопросы к новому порядку расчета т.н. «платы за ОДН».

А вопросов к новому порядку возникает великое множество. Даже перевод на понятный язык всех принятых в конце прошлого года нормативных актов требует немалого времени. Поэтому сегодня предлагается только начать сложный, но очень важный разговор.

Итак, с 1 января 2017 года Жилищный кодекс РФ включил плату за ОДН в состав платы за содержание жилого помещения. То есть, отныне рассчитывать плату за ОДН, собирать ее с собственников жилья и перечислять ресурсоснабжающей организации должны управляющие компании.

В соответствии с этими нормами управляющие компании в январских квитанциях произвели первоначальное включение расходов на ОДН.

Чтобы понять, что произошло, нам для начала надо разобраться, что понимается под «первоначальным включением расходов» на ОДН.

Во-первых, надо знать, что для их включения в плату за содержание жилого помещения не требуется решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (часть 9 статьи 12 Федерального закона N 176-ФЗ от 26.06.2015 г.).

Во-вторых, «первоначальное включение расходов» на ОДН представляет собой суммирование двух строчек в квитанции, выставленной жильцам управляющими компаниями:

1. плата за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

2. платы за коммунальные ресурсы, используемые в целях ОДН, исходя из норматива потребления коммунальных услуг на ОДН, установленного органами государственной власти Челябинской области.

Это порядок, определенный федеральным законом. Ни управляющие компании, ни органы местного самоуправления, ни собственники жилья его поменять не могут.

Правда, управляющим компаниям рекомендовано «на обороте платежных документов, начиная с января 2017 года и в течение первого полугодия 2017 года размещать более подробную информацию об указанных изменениях, а также номера телефонов, по которым потребитель будет иметь возможность получить более подробную информацию» (Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. N 45099-АЧ/04).

Получается, что при первоначальном включении платы за ОДН нет никакой разницы, оснащен ли дом общедомовыми приборами учета или нет. Расчет ведется только по нормативу.

Что же дальше?

Недавним постановлением Правительства РФ (от 26.12.2016 № 1498) определено, что органы государственной власти субъектов РФ должны не позднее 1 июня 2017 г. утвердить нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях ОДН.

После этого требуется принятие общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о включении платы за ОДН в размер платы за содержание жилого помещения.

Собрание можно и не собирать, но стоит помнить, что в случае отсутствия решения собственников помещений в многоквартирном доме о включении в размер платы за содержание жилого помещения платы за ОДН (внимание!) плата за ОДН учитывается в составе платы за содержание жилого помещения в размере действующего на дату выставления платы норматива потребления коммунальных ресурсов в целях ОДН.

Другими словами, в домах «молчунов», даже оборудованных общедомовыми приборами учета, плата за ОДН будет взиматься по нормативу.

Терпеть это жильцам оприборенных домов , по меньшей мере, нелогично, так как управляющая компания платит ресурсоснабжающей организации за объем коммунальных ресурсов, используемых в целях ОДН, определенный как разница между показанием общедомового прибора учета и объемом коммунальных услуг, подлежащих оплате потребителями.

Надо ли говорить, что установленный норматив значительно выше фактического потребления. О порядке расчета по нормативам следует поговорить отдельно.

Пока же можно сделать первый вывод: чтобы и в следующих месяцах не платить лишнего, собственникам домов надо срочно собирать общие собрания, на которых договариваться с управляющими компаниями о размере платы за ОДН.

Озёрск.ру

Ключевые теги: одн, расчёты.

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Комментарии (2)

Гость,

Нормативы по одн электроэнергии есть или нет?Если есть, то какие нормативы должны быть утверждены до 01.07.2017? Если нет, то на основании чего в квитанциях стоит сумма за одн?Все запутано!
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Гость,

Михаил Иванович Похлебаев как то работал с избирателями в роли депутата ЗСО Челябинской области прежде чем голосовать за нормативы потребления эл. энергии на общедомовые нужды?
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