» Ясновидящая обманула озерчанку на полмиллиона рублей

В озерскую полицию обратилась местная жительница, 1975 года рождения, с заявлением по факту мошенничества.

В октябре 2016 года жительница Озерска в одной из газет частных объявлений женщина прочитала объявление якобы израильской ясновидящей об оказании магических услуг. Потерпевшая решила обратиться к данной ясновидящей за помощью в решении улучшения ее жилищного вопроса. Позвонив по указанному в объявлении номеру, трубку сняла женщина, которая представилась ясновидящей. Она согласилась с помощью магии оказать услугу по расширению жилой площади за 36 000 рублей.

После того, как потерпевшая перевела указанную сумму, ясновидящая приступила к работе, в ходе которой с ее слов выяснилось, что на семью озерчанки наведена порча. Чтобы ее снять, необходимо заплатить по 100 000 рублей за каждого члена семьи. Женщина согласилась, и, взяв несколько кредитов, в период времени с 27 октября по 31 декабря 2016 года перевела на счета, указанные ясновидящей, деньги в сумме 575 000 рублей.

Позже, когда ясновидящая стала требовать еще денег, которые необходимы для завершения магических ритуалов, эффекта от которых так и не было достигнуто, женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась с заявлением в полицию.

По факту мошенничества следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Уважаемые граждане, будьте благоразумны и внимательны при обращении к кому-либо за сомнительными услугами!

Заместитель начальника

следственного отдела УМВД России по ЗАТО г. Озерск

Денис Давыдов