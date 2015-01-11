В Озерске сложилась положительная динамика по обеспечению жильём детей-сирот

Администрацией Озерского городского округа предпринимаются активные действия по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В начале 2017 года на эти цели округу была выделена субвенция на приобретение 2 жилых помещений, которая составила 1 975 300,00 рублей. Специалистами управления имущественных отношений в настоящее время ведётся большая работа для того, чтобы округ получил дополнительное финансирование и молодые люди этой социальной категории были обеспечены собственным жильём.

В целях реализации закона Челябинской области о мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в этом году управлением имущественных отношений подготовлена аукционная документация и, с учетом всех требуемых законодательством процедур, приобретение одного жилого помещения запланировано на апрель, оформление второго – на июль текущего года.

По информации управления социальной защиты населения администрации на 1 января 2017 года в Озерском городском округе 17 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждаются в обеспечении жильём. Информация о количестве детей-сирот, которых государство обязуется обеспечить жильём, аккумулируется в управлении социальной защиты на основании заявлений самих граждан данной категории либо их законных представителей. Список очерёдности на основании предоставленных документов формируется в Министерстве социальных отношений Челябинской области.

На фоне предшествующих трёх лет, в течение которых для детей-сирот в округе было приобретено только одно жилое помещение, 2016 год показал позитивную динамику. В результате серьёзной работы средства, выделенные из бюджетов области и федерации, в размере 3 857 600,00 рублей, были освоены в полном объёме. Решение этой задачи потребовало от специалистов администрации значительных усилий, в том числе, привлечения к взаимодействию заинтересованных жителей округа.

Благодаря гражданам, откликнувшимся на обращение администрации об отсутствии заявок на приобретение жилья для детей – сирот, округ смог приобрести три жилых помещения в посёлке Новогорный и одно в посёлке Метлино. Жильё было предоставлено жителям Озерского городского округа, относящимся к выше указанной категории.

Как пояснил заместитель главы администрации Александр Бахметьев, в 2016 году прокуратурой в судебные органы было заявлено 20 исков на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями. 4 были удовлетворены (жилые помещения приобретены и предоставлены), 2 иска судом отклонены, 10 – вступили в законную силу. Они будут направлены в министерство социальных отношений Челябинской области, где эти документы станут весомым аргументом для выделения округу дополнительных средств на приобретение жилья для детей-сирот.

При этом, специалисты управления имущественных отношений подчёркивают, что судебные решения обязуют администрацию исполнить закон путем предоставления отдельных благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договору найма специализированных жилых помещений за счет средств бюджета Челябинской области.

Учитывая сложную жизненную ситуацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, управление социальной защиты населения не оставляет их без внимания и после 18 лет. До 23 лет они могут временно проживать в детском доме или, с учётом индивидуальных проблем воспитанников детского дома, им предоставляется возможность проживать в общежитии Озерска, до того момента, когда вопрос с приобретением собственного жилья будет решён. Другими словами, дети-сироты без крыши над головой не остаются и даже после обеспечения жильём находятся в поле зрения специалистов управления социальной защиты.

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