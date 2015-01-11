Денис Мацуев привезет на Южный Урал классику, джаз и юных солистов

Музыкальная весна стартует на Южном Урале 20 марта. Маэстро Денис Мацуев вновь привезет лучших музыкантов страны, сообщает министерство культуры. VI международный фестиваль «Денис Мацуев представляет» традиционно пройдет при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Трехдневный форум объединит как классические концерты, так и джазовые вечера. Среди участников лучший контрабасист страны Андрей Иванов, потрясающий джазовый барабанщик Александр Зингер, уникальный мультиинструменталист Аркадий Шилклопер. Открытие фестиваля пройдет 20 марта и будет посвящено музыке Бетховена. Концерты для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром прозвучит в исполнении Дениса Мацуева, филармонического оркестра «Классика» с участием молодых солисток Александры Конуновой (скрипка), Анастасии Кобекиной (виолончель) и Анастасии Махамендриковой (фортепиано), выступавших на концертных площадках Франции, Германии, Японии. 21 марта в гала-концерте фестиваля прозвучит «Рапсодия в стиле блюз» Джорджа Гершвина. В этом концерте солировать будут титулованные музыканты – Денис Мацуев, Андрей Иванов (контрабас), Александр Зингер (ударные). Участниками концерта станут обладатели гран-при Всероссийского детского телевизионного конкурса «Синяя птица», которые совсем недавно вернулись с парижских гастролей. Импровизационная программа «Классика и Jazz» представит сплав классической, современной и джазовой музыки. Джазовый концерт пройдет в Сатке – 22 марта на площадке ДК «Магнезит». На закрытие фестиваля музыканты отправятся в Магнитогорск. В рамках форума запланирована образовательная программа: концерт благотворительного фонда «Новые имена» и отбор новых лауреатов и стипендиатов фонда, а также серия мастер-классов с участием известных педагогов ведущих музыкальных вузов Москвы.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/denis-macuev-privezet-na-yuzhnyy-ural-klassiku-dzhaz-i-yunyh-solistov-36754