Глас вопиющего

На протяжении всей зимы не расчищается от снега перекресток улиц Победа и Советский переулок со стороны нечетных номеров домов, конкретно дома № 17. При каждой расчистке проезжей части от снега по краям дороги образуются снежные валы, которые на нашем перекрестке даже не думают убирать. Пожилым людям приходится героически преодолевать эти снежные валы, а некоторым ожидать помощи молодых людей, чтобы преодолеть препятствие, или уходить на другой перекресток.. Этот перекресток замечателен еще тем, что его пересекают школьники по дороге в школу и домой. На моей памяти несчастный случай в далеком 1945 на улице Челябинска, когда первоклассник (мой однокашник), перебегая дорогу, сорвался со снежного вала прямо под колесо троллейбуса и погиб. Нам или нашей власти это нужно?

Юрий