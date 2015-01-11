Центр общественных инициатив «Созидание» приглашает к сотрудничеству

Клубное формирование "Центр общественных инициатив "Созидание", созданный на базе ДК "Строитель", приглашает 20 февраля на встречу председателей Общественных организаций Озерского городского округа для планирования деятельности, начало в 16.00, кабинет №15. Справки по телефону 77368

Клубное формирование "Центр общественных инициатив "Созидание" приглашает людей старшего поколения и их семьи для организации и проведения торжественных семейных праздников: юбилеев, "серебряных", "золотых", "бриллиантовых" и национальных свадеб.

Юлия Волевач