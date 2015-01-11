Конкурс «Педагог года-2017», номинация «Самый классный классный»

В муниципальной системе образования полным ходом идут конкурсные испытания для участниц номинации «Самый классный классный» в рамках конкурса профессионального мастерства «Педагог года – 2017».

На этот раз в конкурсе принимают участие два классных руководителя:

- Кравченко Елена Владимировна (МБОУ СОШ №30),

- Власова Наталья Васильевна (МБОУ СОШ №38).

Первое испытание – заочное оценивание программ деятельности классных руководителей – проводилось в период с 23 по 27 января.

03 февраля 2017 года в малом зале Дворца творчества детей и молодёжи состоялись два других конкурсных испытания: Творческая презентация «Почему я работаю классным руководителем?» и Публичная защита программы деятельности классного руководителя. Эти испытания являются публичными мероприятиями, поэтому в ДТДиМ были приглашены руководители и педагоги образовательных организаций.

Следующее ближайшее испытание – Классный час с группой детей, не знакомых конкурсанту. Классные часы пройдут на базе МБОУ СОШ №24.

Оргкомитет конкурса желает участницам продуктивной подготовки к классному часу и удачи при его проведении!

Ответственный за организацию конкурсной номинации

«Самый классный классный» Несмирная А.М.,

старший инспектор Управления образования

http://gorono-ozersk.ru

Фото Дениса Васильева