Зимний салат под февральский ветер

Февраль – это такое время, когда зима уже порядком достала и хочется солнца, тепла и пения птичек. Пару дней тут что-то вроде наклевывалось, но… опять холод, опять ветер, опять безнадега. Посему и салат сегодня сугубо зимний, который готовят в Узбекистане в холодные месяцы, когда овощей минимум - салат из репы и гороха.

Он простой, и для него я взял:

3 средние репки

1 морковку

200 г нута

1 луковицу

зелень

сметану

черный молотый перец

соль.

Нут, как всегда, замочил в воде с добавлением соды на ночь. А утром, хорошо промыв, поставил варить до готовности. Одновременно с ним поставил варить репу и морковь. Когда все сварилось, переложил нут в чашку.

Дал остыть репе и моркови, почистил и порезал на мелкие, в размер нута кубики.

Луковицу почистил и порезал тонкими полукольцами, посолил, поперчил.

Все смешал. Залил сметаной вместо используемого в Узбекистане катыка, и посыпал зеленью. Зима... Ну, будем здравы!