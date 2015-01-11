В регионе обсудили нововведения в области назначения стипендий

На областном семинаре в Челябинском государственном университете члены стипендиальных комиссий образовательных организаций Южного Урала обсудили серьезные изменения в порядке и критериях назначения стипендий, сообщает управление молодежной политики. Более 100 экспертов стипендиальных комиссий колледжей, техникумов и вузов стали участниками встречи. Заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский рассказал о постановлении Правительства РФ и приказе министерства образования и науки России, которые вышли в конце 2016 года и отменили действия нескольких нормативных актов, действующих с 2011 года. Теперь порядок назначения некоторых видов стипендий для федеральных образовательных организаций серьезно изменился. «Челябинский госуниверситет – единственный в России вуз, который проводит подобный семинар для представителей образовательных организаций, подведомственных как федеральным министерствам, так и областным, – отметила аккредитованный эксперт по стипендиальному обеспечению, начальник управления воспитательной работы ЧелГУ Марина Мелякина. – Здесь приглашенные эксперты обучают тонкостям работы с нормативными актами различного уровня». Коллеги обсудили нововведения в области назначения стипендий и актуальные вопросы – для федеральных и региональных образовательных организаций.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-regione-obsudili-novovvedeniya-v-oblasti-naznacheniya-stipendiy-36761