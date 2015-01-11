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ХК «Гранит» продолжает громить соперников

Волею календарей Чемпионата Челябинской области и Открытого Чемпионата Челябинска случилось так, что ХК "Гранит" в течение менее, чем за двое суток, провел две игры с соперниками, которые в первом круге доставили нашей команде некоторые неудобства.

В областном турнире это была команда "Трактор-ЮХЛ" (игроки, в основном, 1999 года рождения), которая уступила "Граниту" со счетом 2:4, а в Чемпионате Челябинска такой командой была - "УралГУФК", которая даже выиграла первый период, но в итоге уступила 3:6.

Тогда я отмечал, что обе команды очень цепко играли в обороне и, особенно, перед своими воротами, прекрасно убегали в контратаки, надежно играли голкиперы, и в обеих командах были быстрые, техничные, готовые биться до конца игроки. Было интересно увидеть, что представляют собой эти коллективы спустя примерно два месяца. 4 февраля в Озерск приехал "Трактор-ЮХЛ", возглавляемый известным наставником Станиславом Шадриным (кстати, выступал за "Гранит" один сезон).

ХК "Гранит" (Озерск) - ХК "Трактор-ЮХЛ" (Челябинск) 9 : 1 (2:1; 4:0; 3:0)

Шайбы забросили: 6 мин - В.Шубников 1:0; 7 мин - И.Захаров (М.Куликов, Р.Шакиров) 2:0; 15 мин - М.Антошкин (И.Севанькаев) 2:1; 23 мин - Д.Петрюк (П.Брюханов) 3:1, бол; 26 мин - С.Михайлов (Е.Алабугин) 4:1; 28 мин - Е.Алабугин (С.Михайлов, А.Кириллов) 5:1; 40 мин - И.Захаров (А.Носов) 6:1; 44 мин - И.Захаров (А.Савицкий, М.Куликов) 7:1; 47 мин - А.Демкин (А.Носов) 8:1; 51 мин - А.Носов (И.Захаров, А.Савицкий) 9:1.

ХК "Гранит" (Озерск): Э.Сафин (вр); В.Шубников - В.Дыдыкин; Е.Алабугин (к) - А.Кириллов - С.Михайлов; М.Ковлягин - Г.Свирепо; П.Брюханов - В.Аникеев - Д.Петрюк; А.Носов - Д.Созинов; И.Захаров - М.Куликов - Р.Шакиров; С.Егоров - Д.Климов; А.Демкин, А.Савицкий. Зап.вр: С.Ширяев.

ХК "Трактор-ЮХЛ" (Челябинск): М.Кох (с 28 мин - К.Ролинский) (вр); И.Кочетов, М.Антошкин, И.Янюк, В.Павлов, И.Сурков, В.Рожков, А.Гилязеев, К.Колмагоров (к), Е.Данилов, А.Сульжиц, М.Толстоган, И.Севанькаев, И.Новиков, Г.Ратнер.

Штраф: 8 мин (И.Захаров, М.Куликов, Д.Созинов, П.Брюханов) - 4 мин

Судьи: К.Зибинин (Челябинск); В.Пискунов, Е.Дементьев (оба - Снежинск)

4 февраля, ледовый корт стадиона "Труд" г. Озерск, 1700 зрителей.

На 15-й минуте Иван Севанькаев убежал в контратаку и вышел один на один с голкипером "Гранита" Эмилем Сафиным. Первую попытку поразить ворота наш голкипер отразил, но подоспевший первым к отскочившей шайбе Максим Антошкин добил ее в ворота.

Это был первый и последний успех молодежи "Трактора" на озерском льду. Все остальные попытки поразить ворота, которые защищал Эмиль Сафин заканчивались для "трактористов" ничем: броски с дальней и средней дистанции наш голкипер ловил, "аки мух" или отражал в безопасные углы площадки, а в ближнем бою был просто непробиваем, совершив несколько впечатляющих "сэйвов".

Чтобы у читателя не создалось впечатление о том, что "Трактор" непрерывно атаковал, скажу, что это были моменты достаточно редкие на общем фоне подавляющего позиционного преимущества нашей команды в атакующих действиях. Игроки "Гранита" творили на площадке все, что хотели - именно ТВОРИЛИ!

Голы забивались на любой вкус: Виктор Шубников открывает счет, пройдя через всю площадку от своих ворот и бросив с неудобной руки в ближний верхний угол; Игорь Захаров делает "хет-трик", забивая как с "пятачка", так и со своей коронной дистанции мощнейшим "щелчком" от синей линии; Артем Демкин проталкивает шайбу в ворота, выигрывая борьбу на чужом "пятаке"; Артем Носов завершает великолепную трехходовку с участием Игоря Захарова и Александра Савицкого.

Общее впечатление от игры команд, если сравнивать с игрой первого круга - "Гранит" значительно добавил, а вот "Трактор" выглядел или уставшим, или не настроившимся на серьезную борьбу, проще говоря - каким-то обреченным. Конечно, может быть это связано еще и с тем, что "трактористы" все-таки "дворцовые" игроки, крайне редко играющие на открытых площадках.

Тем не менее, поздравим "Гранит" с убедительной и красивой победой, которая впервые в сезоне вывела ХК "Гранит" на первое место в турнирной таблице, а Игоря Захарова с очередным "хет-триком".

"УралГУФК" (Челябинск) - ХК "Гранит" (Озерск) 5 : 10 (1:2; 1:4; 3:4)

Шайбы забросили: 3 мин - М.Куликов (В.Шубников) 0:1; 4 мин - И.Захаров (Е.Алабугин) 0:2; 6 мин - А.Кафеев (Д.Галимов) 1:2; 22 мин - И.Захаров (Д.Петрюк, М.Куликов) 1:3; 29 мин - А.Демкин (А.Савицкий) 1:4; 32 мин - Д.Галимов (А.Кафеев) 2:4, бол; 33 мин - И.Захаров (С.Михайлов, Г.Свирепо) 2:5, бол; 38 мин - С.Михайлов (В.Аникеев, Е.Алабугин) 2:6; 42 мин - А.Демкин (Е.Алабугин) 2:7; 43 мин - А.Гусев (Д.Степанов, К.Пахомов) 3:7; 50 мин - Е.Алабугин (В.Аникеев, С.Михайлов) 3:8; 55 мин - А.Кафеев (А.Гусев, Д.Галимов) 4:8; 56 мин - Д.Петрюк 4:9, бол; 57 мин - А.Савицкий (Д.Созинов, Г.Свирепо) 4 :10; 59 мин - К.Пахомов (Д.Степанов) 5:10.

"УралГУФК" (Челябинск): М.Котик (вр); А.Гусев, Д.Колемаскин, А.Надргулов, И.Якименко, М.Сташкевич, Е.Николаев (защ); Д.Галимов, С.Малышев, К.Пахомов, А.Кафеев, Д.Степанов, А.Ложкин, Д.Толмачев, О.Кудашев, Д.Кораблев, М.Бахарев, Е.Екатеринин.

ХК "Гранит" (Озермск): Э.Сафин (с 41 мин - А.Киселев) (вр); В.Шубников, Д.Созинов, М.Ковлягин, Г.Свирепо, Д.Климов (защ); Е.Алабугин (к), В.Аникеев, С.Михайлов, А.Савицкий, А.Демкин, Д.Петрюк, И.Захаров, М.Куликов.

Штраф: 10 мин - 4 мин (Д.Климов, Г.Свирепо).

Судьи: М.Берсенев; Р.Максимовский, М.Панин (все - Челябинск)

6 февраля, ЛДС "Трактор-ЧТЗ" г. Челябинск, 50 зрителей.

На льду ЛДС "Трактор-ЧТЗ" повторилась ситуация игры 4 февраля с "Трактором". Полнейшее преимущество игроков в желто-черной форме и такое же полнейшее отсутствие желания вести борьбу со стороны игроков "УралГУФКа" (куда что подевалось?).

Насколько тяжело давались заброшенные шайбы в игре первого круга при ожесточенном сопротивлении игроков "УралГУФКа", настолько же без проблем игроки "Гранита" преодолевали защитные редуты в отчетном матче. Ситуация с опекой Игоря Захарова вообще дошла до смешной: видимо, пару раз попав под "пушку" Игоря, защитники хозяев передавали его опеку друг другу со словами: "Захарова держи!!!", а в ответ неслось: "Ага, сам держи!".

Пока решали, Игорь Захаров отметился очередным "хет-триком". Не менее продуктивно сыграли и все остальные игроки группы атаки - каждый нападающий в этом матче получил очки за результативные действия. Обилие шайб в ворота "Гранита", наверное, можно объяснить ранним началом игры в будний день (матч начался в 12.00), поэтому все игроки приехали на игру со своих рабочих мест и не совсем сконцентрировались на игре, несмотря на призывы главного тренера Василия Куликова предельно внимательно играть именно в обороне, т.к играли всего в пять защитников, но, видимо, призывы не дошли до адресатов.

Четыре из пяти шайб, побывавших в наших воротах стали следствием грубейших ошибок полевых игроков в своей зоне: то теряем шайбу в своей зоне, и два игрока выкатываются на нашего голкипера, то к величайшему удивлению Эмиля Сафина выбрасываем шайбу из зоны не по борту, а четко на свой "пятачок", где, кроме двух игроков "студентов", нет никого.

Да и следует сказать, что сменивший Эмиля Сафина в третьем периоде Алексей Киселев в двух случаях не выручил команду, как это бывало в предыдущих матчах. Единственная, действительно, трудовая и красиво исполненная "студентами" шайба была последней в матче: после вертикального паса из своей зоны на рандеву с голкипером "Гранита" убежал Константин Пахомов и неотразимо бросил над плечом в верхний угол ворот. Тут уж к Алексею Киселеву претензий быть не может.

ХК "Гранит", по-прежнему, уверенно возглавляет таблицу Открытого Чемпионата Челябинска в дивизионе "Мастер".

Пресс-атташе "Ассоциации футбола и хоккея ОГО" С.Любчанский

http://afh-ozersk.ru

Ключевые теги: хоккей.

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