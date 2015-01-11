Чтобы лыжня была в радость, а не в тягость

Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области рекомендовало руководителям муниципалитетов перенести XXXV открытую Всероссийскую массовую гонку «Лыжня России – 2017» с ближайших выходных на 19 февраля в связи с установлением низкой минусовой температуры воздуха.

Напомним, что в Озерском городском округе данное мероприятие было запланировано на 12 февраля. С учетом погодных условий в спортивный календарь внесены изменения.

Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа доводит до сведения любителей зимнего вида спорта и здорового образа жизни, что регламент проведения «Лыжни России – 2017» остается без изменений: программа будет реализована согласно афише, но на неделю позже, чем объявлено ранее.