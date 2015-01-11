Студенческие отряды встретятся с главой Росатома на стройке «Мирный атом»

10 февраля в рамках празднования дня российских студенческих отрядов в Озерске пройдет встреча участников зимнего этапа студенческой стройки «Мирный атом» с руководством госкорпорации «Росатом» и молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», сообщает управление молодежной политики.

В ходе рабочего визита в Озерск генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев познакомится с работой строительных отрядов на объектах производственного объединения «Маяк» и проведет встречу с представителями студенческих отрядов.

Участниками встречи станут организаторы всероссийской стройки, представители центрального штаба «Российских студенческих отрядов», а также командиры стройотрядов пяти регионов, которые сейчас трудятся на зимнем этапе проекта. В рамках встречи будут подведены краткие итоги деятельности по трудовому лету 2016 года и намечены перспективы развития сотрудничества организаций.

«Взаимодействие студенческих строительных отрядов с госкорпорацией «Росатом» – это успешное создание будущего кадрового резерва предприятий атомной отрасли, поддержка и развитие нашего молодежного движения, а также возможность студентам сделать существенный вклад в строительство крупнейших отечественных объектов», – отметил организатор всероссийского проекта, командир Челябинского областного студенческого отряда Юрий Болдырев.

Напомним, госкорпорация «Росатом» поддерживает привлечение студенческих строительных отрядов на свои инфраструктурные объекты. Так, летом 2016 года 1555 студентов работали на 9 площадках капитального строительства отрасли. В Озерске трудились 550 бойцов 29 строительных студенческих отрядов со всей России. Летом 2017 планируется привлечение около 700 студентов, каждый из которых по традиции пройдет конкурсный отбор.

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