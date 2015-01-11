На первенстве области озерские кикбоксёры завоевали четыре медали

В Южноуральске с 3 по 5 февраля прошёл чемпионат и первенство Челябинской области по кикбоксингу в разделе фулл-контакт. Озерский городской округ на турнире представляли четыре спортсмена, воспитанники Александра Жигмонта и Дмитрия Никулина.

В первый день турнира состоялись предварительные бои. В субботу 4 февраля на торжественном открытии спортсменов из десяти городов Челябинской области приветствовали представители муниципальной власти и спортивной общественности Южноуральска.

– В одиннадцатый раз мы проводим этот турнир в Южноуральске. В этом году он собрал около двухсот спортсменов разных возрастов и весовых категорий, – отметил президент федерации бокса и кикбоксинга Южноуральска Валерий Воробьев, – спортсмены любят приезжать в наш гостеприимный город, а мы рады приветствовать их на южноуральской земле. Спортсмены хорошо подготовились к этой встрече, и мы ждем хороших результатов.

Бои на турнире были зрелищные. От Озерского городского округа в соревнованиях приняли участие четыре спортсмена, которые провели по три боя.

По итогам соревнований в копилку озерской команды спортсмены привезли стали четыре медали:

1-место: Данил Фэйн (КМС) и Юмагуева Карина.

2-место: Павел Фэйн (КМС) и Камалиев Евгений (КМС).

Спортсмены тренируются под руководством Александра Жигмонта и Дмитрия Никулина.

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