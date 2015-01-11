Спасатели вскрыли заблокированный автомобиль с ребёнком

8 февраля 2017 в 16.53 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа по линии 112 поступил звонок с просьбой о помощи: озерчанка посадила полуторагодовалого ребенка в личный автомобиль, двери неожиданно заблокировались, открыть самостоятельно не смогла, требуется помощь спасателей. В 16.55 дежурная смена спасателей выехала на место происшествия (по ул. Кирова). Спасатели открыли дверь при помощи слесарного инструмента, не повредив автомобиль. Ребенка передали матери.

Напоминаем, что вызвать помощь вы можете, набрав 112 (для абонентов сотовой связи).