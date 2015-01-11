«Маяк» отбил у Минэнерго сто тысяч

Решение министерства о наложении штрафа признано незаконным.

В Арбитражном суде Челябинской области завершилось рассмотрение иска ФГУП «ПО «Маяк» к Министерству тарифного регулирования и энергетики Челябинской области. Предметом спора стало министерское постановление от 16 ноября прошлого года о привлечении «Маяка» к административной ответственности по статье 9.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде административного штрафа в размере 100 000 руб.

Как сказано в материалах дела, в октябре 2016 года Министерство провело мониторинг соблюдения Стандартов раскрытия информации, утверждённых Правительством РФ. В ходе осмотра интернет-страниц официального сайта ФГУП «ПО «Маяк» выяснилось, что предприятие не произвело раскрытие информации по прогнозным сведениям о расходах за технологическое присоединение на очередной календарный год. Чиновники Министерства посчитали этот факт существенным и подпадающим под зону ответственности КОАП. «Маяку» был назначен штраф в размере 100 000 рублей.

Юристы градообразующего предприятия обратились в Арбитраж с заявлением об отмене постановления Минэнерго. Суд установил, что в действиях ФГУП, действительно, присутствуют признаки административного правонарушения, однако практически сразу после выявления факта нарушения оно было устранено, и этот факт Министерством не оспорен. Кроме того, самим же Минэнерго ещё в мае 2016 года было издано постановление №22-09/2016, согласно которому ФГУП «ПО «Маяк» в аналогичной ситуации было освобождено от административной ответственности «в связи с малозначительностью правонарушения».

В итоге решением судьи Михайловой требования Федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Маяк» удовлетворены, постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области признано незаконным.

Озёрск.ру