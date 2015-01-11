Камди-ча – просто, оригинально, полезно

Блюда народа корё сарам, как называют себя советские корейцы, по моим наблюдениям все же не столько блюда, сколько технологии. Об этом, по-моему, я уже где-то говорил. Меняется основной компонент, может, пара-тройка второстепенных, но в целом все остается неизменным. Зато получается совсем иное кушанье. Сегодня предлагаю приготовить салат камди-ча.

Для него нужно взять:

с полкилограмма картошки

2-3 зубчика чеснока

200 г (1 луковицу) репчатого лука

3 ложки растительного масла

черный молотый перец

красный молотый перец

молотый кориандр

целый кориандр (по желанию)

1 ст. ложку столового уксуса (по желанию)

паприку (по желанию)

соль.

Приготовление очень похоже на морковь-чу. Технология практически одинаковая. Но основной элемент на этот раз картошка. Ее нужно почистить, потереть на корейской терке и залить водой минут на 10-15, чтобы выделился лишний крахмал.

А мы займемся остальным. Поставим на газ кастрюлю с подсоленной водой. Очистим лук и чеснок. Лук порежем тонкими полу- или четверть кольцами. Нальем в сковороду и разогреем растительное масло. Бросим в него лук, чуть подсолим и обжарим до румяного цвета. Это примерно минут 10. За пару минут до готовности можно бросить щепоть горошков кориандра, а можно этого и не делать.

Теперь пришла очередь картошки. Вода в кастрюле закипела. Мы аккуратно сливаем крахмальную воду и перемещаем картофельную соломку в кастрюлю. Помешивая, варим минуты 4. Смысл в том, что соломка должна быть сверху «прихваченной», а внутри хрустящей. Иначе говоря, полуготовой. Так она сохранит в салате свою форму и витамины.

Теперь переваливаем ее в дуршлаг и хорошо обдаем холодной водой, чтобы она не доходила за счет собственной температуры.

И, наконец, заключительный аккорд. Перекладываем картофель в миску, перемещаем в него со сковороды лук вместе с маслом, добавляем рубленый чеснок, специи и перемешиваем. Вполне возможно, придется досолить. Можно добавить уксус, а можно этого и не делать. Для цвета добавляют парику. Теперь закрываем миску крышкой и ставим в холодильник на часок.

Ну, вот и готово. Выкладываем салат на тарелку и украшаем зеленью. Просто, оригинально и полезно.