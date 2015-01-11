В Метлино вновь работает лыжная база

Вот уже вторые выходные, несмотря на мороз, жители Метлино не дремлют, а с большим удовольствием идут кататься на лыжах.

Когда-то, в далекие 90-е, на территории поселка была замечательная лыжная база. Уютный отапливаемый домик со всем лыжным инвентарем располагался на территории пляжа. Каждые выходные жители семьями приходили на лыжную базу, где уже на печке теплился горячий чай, брали лыжи и катались вдоль красивого леса. Всегда добрая атмосфера согревала своим теплом. А после катания лыжников-любителей всегда поили вкусным и горячим чаем.

Молодой депутат от Метлино Ольга Хакимова в 90-ые года каталась на лыжах вместе с родителями. И возрождение лыжной базы стало для неё одной из важнейших задач.

Да и обращений от жителей с аналогичной просьбой было довольно много.

Сложнее всего было решить вопрос с помещением, где будут храниться лыжи. Навстречу жителям поселка пошел владелец базы отдыха "Онисовка" Александр Грицай. Он предоставил небольшое помещение под прокат. А МБУ "Арена" выделило несколько пар лыж.

В феврале лыжная база начала работу. Сколько радости и удовольствия подарено жителям!

"Наблюдала за женщинами, которые пришли кататься в эти выходные, - рассказывает Ольга Хакимова. - Столько восторга, столько эмоций от катания, ох.. Они ехали и кричали: "Спасибо всем, кто это сделал!". Также заметила на лыжах и молодых мамочек, и дедушек, и просто студентов. Я думаю, теперь и школьники наши, помимо уроков физкультуры, смогут потренироваться дополнительно перед какими-нибудь соревнованиями или сдачей норм ГТО".

Единственный минус - помещение пока неотапливаемое, и чай только из термоса! Но над этим депутат обещает поработать уже в следующем году.