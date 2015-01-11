Юбилей – дело серьезное. Озерскому театру кукол 65 лет

Реклама на сайте|Обратная связь Вторник, 14 февраля, 00:18
Регистрация на сайте
Авторизация

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

Стихи А.Волынцева читает з.а. РФ В.Азимов

Стихи А.Волынцева читает О.Литвинцева

Стихи А.Волынцева читет з.а. РФ Н.Скрябин

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Светлана Пантелеева (д/с №54) о гранте Росатома. 1.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

О премьере в театре "Наш Дом"

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
+ Добавить Новость
Погода
Город Online
Стадион «Труд» онлайн Реконструкция спортплощадки ДЮСШ онлайн Егоза Егоза Егоза Егоза Проспект карла макса ДК Маяк ДК Маяк Площадь им.Броховича Нептун Нептун Нептун
Акция «Техника безопасности»
Радио
Радио «Energy»
«Авторадио—Озерск»
Здоровье
» ЦМСЧ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Февраль 2017 (104)
Январь 2017 (230)
Декабрь 2016 (281)
Ноябрь 2016 (285)
Октябрь 2016 (335)
Сентябрь 2016 (334)
Студия визуальных решений «Ника»
| Новости » Культура

Юбилей – дело серьезное. Озерскому театру кукол 65 лет

Озерский театр кукол появился на свет в далеком 1952 году стараниями молодых актеров драматического театра, влюбленных в Детство.

А начиналось все так…

На месте современного города Озерска был небольшой поселок с загадочным названием Челябинск-40, где строился будущий химкомбинат «Маяк».

В начале 1952 года творческая группа артистов драматического театра им. Горь¬кого реши-ла сделать маленьким жителям города подарок – создать Театр кукол.

У них не было опыта, не было кукол, и не было даже умения и возможности их изготовить. Энтузиасты Виктор Селиванов, Ольга Чабан, Владимир Зыков написали письмо с просьбой о помощи в Москву самому Сергею Владимировичу Образцову. И он с радостью откликнулся и прислал замечательных театральных кукол – персонажей спектакля «Конек-Горбунок».

И вот 9 марта 1952 года в театре им. Горького состоялась премьера. Так началась история Озерского театра кукол с доброй и вечной сказки Петра Ершова.

Молодой Театр

Первые спектакли молодого театра «Веселые медвежата», «Машенька и медведь», «Волшебная калоша», «Кот-гусляр», «Р.В.С.», «Два клена», «Приключения Канчиля» помнят старожилы города. Зрителей всегда собиралось столько, что небольшой зал с трудом умещал всех желающих.

Само действие спектакля сопровождалось живой игрой Оскара Марковича Штольца на аккордеоне или фортепиано, что придавало сказочному действу особую живую прелесть – ныне совсем забытую…

Недостатка в зрителях не было, но неугомонные артисты никак не могли усидеть на месте! Частенько гастролеры колесили по Челябинской области по месяцу и более. Их передвижной театр заглядывал в самые отдаленные деревушки. Везде их встречал самый теплый прием и бесконечная радость больших и маленьких зрителей.

С 1 мая 1953 года театр кукол стал самостоятельной организацией. Возглавил его Владимир Михайлович Зыков. В 1958 году его сменила выпускница ВГИКа Тамара Михайловна Орловская.

В разные годы с огромным успехом работали в нашем театре актеры Клавдия Ивановна Белых, Алла Пантелеевна Шаповаленко, Владимир Саркисович Мнацаканов, Вера Васильевна Богданова, Галина Сергеевна Гончарова, Сергей Константинович Макаров, художник Борис Николаевич Скребнев, помощник режиссера Александра Борисовна Торжинская, Людмила Ивановна Скребнева и многие другие. Людмила Ивановна – бессменный, воистину заслуженный работник нашего театра, отдавшая ему 50 лет своей жизни, до сих пор преданно ему служит.

А в 1960 году театр переехал в клуб им. Ленинского Комсомола. Вскоре на новой театральной площадке ребятишки увидели замечательный спектакль «Происшествие в кукольном театре» – о веселых и добрых приключениях Буратино и его друзей. (Режиссер В.В.Селиванов, художник Б.Н.Скребнев). Музыку написал челябинский композитор М. Папашика.

Юбилей – дело серьезное. Озерскому театру кукол 65 лет

Находившаяся в постоянном творческом поиске актерская труппа, конечно же, не могла ограничиться только детскими спектаклями. Были яркие постановки и для взрослых. Среди них особенно запомнился горожанам спектакль «Яйцо графини Лекокк» по пьесе Ландау – сатирические картинки буржуйской американской жизни. (Режиссер В.В.Селиванов, художник Б.Н. Скребнев).

Юбилей – дело серьезное. Озерскому театру кукол 65 лет

Молодые кукольники жили дружным сплоченным коллективом. Все радости и горести делили пополам. Великие энтузиасты твердо верили в огромную значимость своего дела. Они несли Радость и Сказку детям, и в этом состояло их великое Счастье.

Театр кукол «Золотой петушок»

В 1976 году директором становится Нина Михайловна Лисенкова. Человек энергичный и незаурядный, отличный организатор, она многое изменила в жизни театра.

Юбилей – дело серьезное. Озерскому театру кукол 65 лет

Нина Михайловна Лисенкова

По приглашению Н.М.Лисенковой в город приезжают талантливые профессиональные артисты, выпускники театральных училищ – Людмила и Александр Мирошкины, Ольга Кардаш и Борис Ходырев, Ольга и Алексей Шамановы.

Их творческая карьера началась в новом замечательном здании, строительство которого уже заканчивалось.

И, наконец, 4 сентября 1978 года двери театра гостеприимно распахнулись.

В новом специальном здании коллектив театра получил и новые возможности для реализации своих самых смелых творческих идей.

В последующие годы в труппу вливаются артисты: Лариса Дрожжина, Алексей Афанасьев, Светлана Медведева, Ирина и Юрий Костерины, Сергей Балыков, Светлана и Владимир Микулицкие.

Главным режиссером театра в те годы работал Евгений Романович Ткаченко. Начинал он вместе со своей женой Элеонорой Петровной простым актером, потом была учеба на режиссерском отделении и множество поставленных спектаклей: «Просто, да не просто!», «Горящие паруса», «Сестра моя Русалочка», «Журавлиные перья», «Шинель», «Панночка».

Тамара Игоревна Мингалева – незаурядный человек и талантливый театральный худож-ник. Она долгое время определяла лицо театра.

А дальше была интересная творческая жизнь. Яркие постановки сменяли друг друга, неизменно пользуясь успехом у маленьких и взрослых зрителей.

Юлия Клепикова

Ключевые теги: театр кукол, юбилей.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Обратите внимание, что комментарии проходят предварительную модерацию. Мы не публикуем сообщения, содержащие мат, сниженную лексику и оскорбления (даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами). Не допускаются сообщения, призывающие к межнациональной и социальной розни.
 
Представьтесь, пожалуйста:
 
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
color
|
hide
quote
translit
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
Введите код:

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Топ просмотров
» Интервью с Лилией Солодовниковой. ВИДЕО
» Интервью с начальником Управления имущественных отношений. Видео
» Пусть счетчик щелкает
» Митингующие просят проверить деятельность Михаила Похлебаева
» Разговор по общедомовой нужде (еще не конец)
» С 1 февраля страховые пенсии и социальные выплаты южноуральским пенсионерам увеличатся на 5,4%
» Разговор по общедомовой нужде (начало)
Обсуждаемые новости
» Пусть счетчик щелкает
» Интервью с Лилией Солодовниковой. ВИДЕО
» Разговор по общедомовой нужде (еще не конец)
» Разговор по общедомовой нужде (начало)
» Глас вопиющего
» Чай для «оппозиции». Без полония
» Интервью с начальником Управления имущественных отношений. Видео

Облако тегов
ДТП, ЖКХ, Качан, Кыштым, ОГИБДД, ПО Маяк, УВД, Челябинск, анонс, бюджет, выборы, депутаты, дети, капремонт, конкурс, концерт, коррупция, лук, молодежь, морковь, не про Озерск но интересно, онлайн, перспективы, победы озерчан, полиция, праздник, преступление, прокуратура, служба спасения, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр, театр драмы, фестиваль, футбол, хоккей, экология, юные таланты

Показать все теги