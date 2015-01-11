Юбилей – дело серьезное. Озерскому театру кукол 65 лет

Озерский театр кукол появился на свет в далеком 1952 году стараниями молодых актеров драматического театра, влюбленных в Детство.

А начиналось все так…

На месте современного города Озерска был небольшой поселок с загадочным названием Челябинск-40, где строился будущий химкомбинат «Маяк».

В начале 1952 года творческая группа артистов драматического театра им. Горь¬кого реши-ла сделать маленьким жителям города подарок – создать Театр кукол.

У них не было опыта, не было кукол, и не было даже умения и возможности их изготовить. Энтузиасты Виктор Селиванов, Ольга Чабан, Владимир Зыков написали письмо с просьбой о помощи в Москву самому Сергею Владимировичу Образцову. И он с радостью откликнулся и прислал замечательных театральных кукол – персонажей спектакля «Конек-Горбунок».

И вот 9 марта 1952 года в театре им. Горького состоялась премьера. Так началась история Озерского театра кукол с доброй и вечной сказки Петра Ершова.

Молодой Театр

Первые спектакли молодого театра «Веселые медвежата», «Машенька и медведь», «Волшебная калоша», «Кот-гусляр», «Р.В.С.», «Два клена», «Приключения Канчиля» помнят старожилы города. Зрителей всегда собиралось столько, что небольшой зал с трудом умещал всех желающих.

Само действие спектакля сопровождалось живой игрой Оскара Марковича Штольца на аккордеоне или фортепиано, что придавало сказочному действу особую живую прелесть – ныне совсем забытую…

Недостатка в зрителях не было, но неугомонные артисты никак не могли усидеть на месте! Частенько гастролеры колесили по Челябинской области по месяцу и более. Их передвижной театр заглядывал в самые отдаленные деревушки. Везде их встречал самый теплый прием и бесконечная радость больших и маленьких зрителей.

С 1 мая 1953 года театр кукол стал самостоятельной организацией. Возглавил его Владимир Михайлович Зыков. В 1958 году его сменила выпускница ВГИКа Тамара Михайловна Орловская.

В разные годы с огромным успехом работали в нашем театре актеры Клавдия Ивановна Белых, Алла Пантелеевна Шаповаленко, Владимир Саркисович Мнацаканов, Вера Васильевна Богданова, Галина Сергеевна Гончарова, Сергей Константинович Макаров, художник Борис Николаевич Скребнев, помощник режиссера Александра Борисовна Торжинская, Людмила Ивановна Скребнева и многие другие. Людмила Ивановна – бессменный, воистину заслуженный работник нашего театра, отдавшая ему 50 лет своей жизни, до сих пор преданно ему служит.

А в 1960 году театр переехал в клуб им. Ленинского Комсомола. Вскоре на новой театральной площадке ребятишки увидели замечательный спектакль «Происшествие в кукольном театре» – о веселых и добрых приключениях Буратино и его друзей. (Режиссер В.В.Селиванов, художник Б.Н.Скребнев). Музыку написал челябинский композитор М. Папашика.

Находившаяся в постоянном творческом поиске актерская труппа, конечно же, не могла ограничиться только детскими спектаклями. Были яркие постановки и для взрослых. Среди них особенно запомнился горожанам спектакль «Яйцо графини Лекокк» по пьесе Ландау – сатирические картинки буржуйской американской жизни. (Режиссер В.В.Селиванов, художник Б.Н. Скребнев).

Молодые кукольники жили дружным сплоченным коллективом. Все радости и горести делили пополам. Великие энтузиасты твердо верили в огромную значимость своего дела. Они несли Радость и Сказку детям, и в этом состояло их великое Счастье.

Театр кукол «Золотой петушок»

В 1976 году директором становится Нина Михайловна Лисенкова. Человек энергичный и незаурядный, отличный организатор, она многое изменила в жизни театра.

Нина Михайловна Лисенкова

По приглашению Н.М.Лисенковой в город приезжают талантливые профессиональные артисты, выпускники театральных училищ – Людмила и Александр Мирошкины, Ольга Кардаш и Борис Ходырев, Ольга и Алексей Шамановы.

Их творческая карьера началась в новом замечательном здании, строительство которого уже заканчивалось.

И, наконец, 4 сентября 1978 года двери театра гостеприимно распахнулись.

В новом специальном здании коллектив театра получил и новые возможности для реализации своих самых смелых творческих идей.

В последующие годы в труппу вливаются артисты: Лариса Дрожжина, Алексей Афанасьев, Светлана Медведева, Ирина и Юрий Костерины, Сергей Балыков, Светлана и Владимир Микулицкие.

Главным режиссером театра в те годы работал Евгений Романович Ткаченко. Начинал он вместе со своей женой Элеонорой Петровной простым актером, потом была учеба на режиссерском отделении и множество поставленных спектаклей: «Просто, да не просто!», «Горящие паруса», «Сестра моя Русалочка», «Журавлиные перья», «Шинель», «Панночка».

Тамара Игоревна Мингалева – незаурядный человек и талантливый театральный худож-ник. Она долгое время определяла лицо театра.

А дальше была интересная творческая жизнь. Яркие постановки сменяли друг друга, неизменно пользуясь успехом у маленьких и взрослых зрителей.

Юлия Клепикова