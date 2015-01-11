Озёрский городской суд признал договор займа незаключенным

Житель г. Озёрска обратился в суд с иском к Нине А., Сергею Р., Владимиру Р. о признании договора займа на сумму 500 000 руб. незаключенным, поскольку расписку, в которой он указал, что взял в долг у ответчиков 500 000 руб., истец составил под влиянием угрозы со стороны знакомого ответчицы Нины А. Фактической передачи денег не производилось.

Ответчики возражали против иска, при этом не оспаривали факт составления расписки без передачи ими денег истцу, пояснили, что тем самым истец подтвердил обязанность выплатить им 500 000 руб. в целях организации перезахоронения их сестры, от которой истец при жизни получил в собственность квартиру. Считают, что сумма 500 000 рублей была указана по предложению Нины А. как необходимая для организации перезахоронения тела их сестры и установки памятника на ее могиле.

Суд признал договор займа незаключенным по следующим основаниям.

В силу п. 1 ст. 807 ГК РФ по договору займа займодавец передает в собственность заемщику деньги, а заемщик обязуется возвратить такую же сумму денег. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В подтверждение договора займа и его условий может быть предоставлена расписка заемщика или иной документ, подтверждающий передачу ему займодавцем определенной денежной суммы (п.2 ст.808 ГК РФ).

В соответствии со ст.812 п.п.1,2 ГК РФ заемщик вправе оспаривать договор займа по его безденежности, доказывая, что деньги в действительности не получены им от займодавца или получены в меньшем количестве, чем указано в договоре; если договор займа был совершен в простой письменной форме, его оспаривание по безденежности путем свидетельских показаний не допускается, за исключением случаев, когда договор был заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя заемщика с займодавца или стечения тяжелых обстоятельств.

Если в процессе оспаривания заемщиком договора займа по его безденежности будет установлено, что деньги или другие вещи в действительности не были получены от заимодавца, договор займа считается незаключенным (п.3 ст.812 ГК РФ).

В судебном заседании установлено, что денег в сумме 500 000 рублей истцу не передавалось, что явилось основанием для удовлетворения заявленного иска.

Решение не вступило в законную силу

Пресс-служба Озёрского городского суда