Рабочий визит руководителей Росатома на «Маяк»

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и его первый заместитель - директор Дирекции по ядерному оружейному комплексу Иван Каменских посетили «ПО «Маяк» с рабочим визитом 10 февраля.

В ходе знакомства с предприятием Алексей Лихачёв посетил две площадки – радиохимического и химико-металлургического заводов, а также участок по производству станков. На радиохимическом заводе, где динамично развиваются гражданские направления «Маяка» и реализуются мероприятия Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года» (ФЦП ЯРБ-2), директору государственной корпорации «Росатом» были представлены рабочие процессы подготовки контейнеров и вагонов для вывоза российского и зарубежного отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), разгрузка этого топлива из контейнеров, его хранение в хранилище-бассейне и переработка отработавших тепловыделяющих сборок реакторов ВВЭР-1000 на модернизированной третьей производственной нитке, а также новая действующая печь остекловывания высокоактивных отходов и новый объект - комплекс цементирования, где заканчиваются последние пусконаладочные работы. На химико-металлургическом заводе, выполняющем работы оборонной тематики, Алексей Лихачёв осмотрел литейно-механическое производство.

Руководитель атомной отрасли провёл рабочее совещание с руководством ПО «Маяк». Обсуждались вопросы дальнейшего развития предприятия. Подводя итоги совещания, Алексей Лихачёв подчеркнул, что все направления деятельности и целевые показатели государственной корпорации сохранятся. Не изменятся и стратегические цели Росатома: повышение доли на международном рынке, снижение себестоимости продуктов и сроков протекания процессов и выпуск новых продуктов для российского и международного рынков. Алексей Лихачёв также вручил государственные награды за достижения и успехи группе лучших работников ПО «Маяк».

В завершение рабочего визита на предприятие, генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв встретился с командирами 12 студенческих строительных отрядов России, которые участвуют в зимнем этапе студенческой стройки «Мирный атом-2017» на объектах Производственного объединения «Маяк».

Информационная служба ПО «Маяк»

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