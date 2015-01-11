Южноуральских школьников и студентов приглашают на телевидение

17 февраля с 16.00 до 18.00 центр профориентации «Компас» приглашает всех желающих школьников 8-11 классов и студентов побывать на одном из крупнейших телеканалов области – 31 канале, сообщает управление молодежной политики. Ребятам расскажут о внушительной истории компании, профессиях, которые представлены в медиацентре, покажут всю «кухню» тележурналистики и ответят на интересующие вопросы. Также участники экскурсии смогут понаблюдать за процессом съемки прямого эфира программы «Личное мнение». Вся подробная информация и обязательная регистрация на экскурсию в группе ВК. Центр профориентации «Компас» уже на протяжении 5 лет помогает школьникам выбирать свою будущую профессию. Тестирования, экскурсии, занятия по профессиям, тренинги и мастер-классы, курсы по выбору профессии – это все для того, чтобы каждый человек нашел свое призвание.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnouralskih-shkolnikov-i-studentov-priglashayut-na-televidenie-36920