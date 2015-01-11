С 9 по 10 февраля во Дворце пионеров и школьников им. Н.К. Крупской (г. Челябинск) состоялись региональные отборочные мероприятия всероссийской олимпиады школьников «РобоФест-Урал 2017». В соревнованиях участвовали 220 команд из 26 муниципалитетов, а также представители из Екатеринбурга, Перми и Башкирии. В этом году участников ждал приятный сюрприз – победители и призёры категории «РобоКарусель» получат льготы при поступлении в вузы на технические специальности.

В рамках "РобоФест Урал 2017" прошли соревнования по следующим категориям: Jn.FLL, FLL, ИКАР, Икарёнок, HelloRobot! Lego, HelloRobot! Arduino, РобоКарусель, RoboStart. Победители региональных состязаний будут представлять Южный Урал на всероссийском финале, который пройдет в Москве с 15 по 17 марта.

Команда учащихся 6 классов МБОУ СОШ №38 в составе Бердникова Александра, Кириллова Владислава, Лебедева Бориса, Романова Александра, Терещенко Игоря под руководством Власовой Натальи Васильевны заняла 3 место в категории FLL.

Команда учащихся 10 классов МБОУ СОШ №38 в составе Савинова Дмитрия, Махлаевой Ольги, Синенкова Максима, Михалева Андрея, Чеснокова Сергея (руководитель Смолин Валерий Анатольевич, сопровождающий Сухова Яна Васильевна) заняла 3 место в категории «Робокарусель».

http://gorono-ozersk.ru

Фото http://robo74.ru