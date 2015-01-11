Памятка. Как действовать при внезапном обрушении здания

Уважаемые озерчане!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ВНЕЗАПНОМ ОБРУШЕНИИ ЗДАНИЯ

· Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, постарайтесь не паниковать и как можно быстрее покинуть здание, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости. В квартире отключите газ, водо- и электроснабжение.

· Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте, так как он в любой момент может выйти из строя.

· Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации, останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон из этажей выше первого, а также через застекленные окна.

· Оказавшись на улице, не стойте вблизи зданий, а перейдите на открытое пространство.

· Если Вы находитесь в здании, и при этом отсутствует возможность покинуть его, то займите самое безопасное место: проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные капитальными внутренними стенами, под балками каркаса.

· Если возможно, спрячьтесь под стол – он защитит вас от падающих предметов и обломков. Если с вами дети, укройте их собой.

· Откройте дверь из квартиры, чтобы обеспечить себе выход в случае необходимости.

· Не поддавайтесь панике и сохраняйте спокойствие, ободряйте присутствующих.

· Держитесь подальше от окон, электроприборов.

· Если возник пожар, сразу же попытайтесь потушить его.

· Используйте телефон только для вызова представителей органов правопорядка, пожарных, врачей, спасателей.

· Не выходите на балкон.

· Не пользуйтесь открытым пламенем (спичками, зажигалками и т.п.) из-за опасности взрыва скопившихся газов.

Телефоны вызова служб экстренной помощи (для абонентов сотовой связи):

101 – пожарные и спасатели;

102 – полиция;

103- скорая помощь;

112 – единый телефон вызова в случае беды.

http://www.ozerskadm.ru