Южноуральские строительные компании приглашаются к участию в выставке в Республике Крым

В Севастополе пройдет выставка федерального значения «Стройэнерго – 2017», посвященная развитию малоэтажного и жилищного строительства, энергетического комплекса и энергосберегающих технологий на территории республики Крым и материковой России, сообщает пресс-служба министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области. Мероприятие состоится 17-18 марта. В насыщенной деловой программе запланировано проведение мастер-классов, тренингов, круглых столов для участников и гостей. Помимо этого, в рамках «Стройэнерго – 2017» экспоненты смогут ознакомиться с возможностями свободной экономической зоны Республики Крым и Севастополя. «В настоящее время, Крым является территорией с активным социально-экономическим развитием, и проведение мероприятия федерального значения – тому подтверждение, – отметил первый заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виталий Передерий. – Мы со своей стороны проинформировали представителей строительного сообщества и союз строительных компаний Урала и Сибири о проведении выставки и возможности обмена опытом с коллегами из других регионов». Дополнительная информация размещена на сайте оргкомитета проектов «Крым – Юг России».

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnouralskie-stroitelnye-kompanii-priglashayutsya-k-uchastiyu-v-vystavke-v-respublike