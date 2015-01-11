Ученик года – 2017: итоги

В рамках муниципального конкурса «Ученик года – 2017» 14 февраля 2017 прошли очередные конкурсные испытания - мастер-классы по теме «Экологическая мастерская». Жюри и зрители убедились как глубоко проработали предложенную тему участники, какое большое внимание уделяют они вопросам здорового образа жизни, экологии родного края и планеты в целом.

В заключительный день конкурса (15 февраля) участники прошли два заключительных испытания.

«Открытая дискуссия». Конкурсантам для обсуждения была предложена тема «От экологии пространства к экологии души». В ходе совместной работы необходимо было выразить свое мнение по теме, аргументировано обосновать его, предложить пути решения вытекающих проблем.

Ярким, эмоциональным стал заключительный конкурс - агитационное выступление «Экологический кодекс жителя Земля».

В этот же день были подведены итоги.

До объявления финальных результатов участников поздравили члены жюри.

Главный специалист Управления культуры Гаёва Наталья Сергеевна вручила памятные призы каждому участнику конкурса: авторский продукт директора МБУ «Городской музей» Теличко Андрея Николаевича «История Озерска в фотографиях» и календарь «Город Озерск. История в твоих руках», созданный заместителем начальника Управления культуры Наумовым Антоном Михайловичем.

Заместитель директора МБУ ДО «ДЭБЦ» Смирнова Ольга Александровна за пропаганду экологических знаний, развитие экологической культуры школьников и в связи с Годом экологии в России наградила подарочным сертификатом на 3 обучающих занятия по верховой езде на лошадях Дедова Богдана, ученика школы №21.

Начальник отдела общего и дополнительного образования Теплыгина Анна Борисовна подвела итоги конкурса:

- диплом Призера (3 место) завоевала Шихалеева Елизавета, обучающаяся 9 класса МБОУ СОШ №25;

- дипломом Призера (2 место) был награжден Дедов Богдан, обучающийся 10 класса МБОУ СОШ №21.

Абсолютным Победителем конкурса признана Белоусова Анастасия, обучающаяся 10 класса МБОУ «Лицей №39».

Вместе с дипломами конкурсантам были вручены сертификаты на денежное вознаграждение.

Всем участникам конкурса желаем дальнейших успехов, достижения новых вершин образовательной деятельности, а победителю конкурса – достойно представить Озерский городской округ на областном этапе!