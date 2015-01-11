Задержаны трое без прав

Уважаемые жители Озерского городского округа!

В целях устранения причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, повышения безопасности дорожного движения, 17 февраля 2017 года на территории Озерского городского округа сотрудниками ОГИБДД было проведено рейдовое мероприятие по выявлению водителей, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии, а также не имеющими права на управление ТС.

За период проведения данного мероприятия было проверено 312 транспортных средств. Из них выявлены 3 водителя, управляющие транспортным средством не имея права на управление, либо лишенные такого права, а также задержан один водитель по ст.2641 УК РФ.

Уважаемые водители! Напоминаем!

В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2014 N 528-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу усиления ответственности за совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения" с 1 июля 2015 года вступили в силу поправки в законодательство РФ. В Уголовный Кодекс РФ включена статья 2641 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», согласно которой лицо, управляющее автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, находящееся в состоянии опьянения, уже подвергнутое административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264 настоящего Кодекса либо настоящей статьей, наказывается штрафом в размере от 200.000 до 300.000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 – го года до 2 – х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 - х лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3- х лет, либо принудительными работами на срок до 2 - х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 - х лет, либо лишением свободы на срок до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 - х лет.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск