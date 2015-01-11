День защитника на Егозе!

На этой неделе, благодаря Дню Защитника Отечества, супер длинным выходным и очень позитивному прогнозу погоды, ГЛК "Егоза" (Кыштым) ждет гостей:
23:02 с 12:00 до 18:00,
24:02 с 10:00 до 18:00,
25:02 с 10:00 до 18:00,
и 26:02 с 10:00 до 18:00!
Для всех защитников ГЛК подготовил сюрприз:
с пятницы до воскресенья, весь день на горе DJ Amberg (г.Челябинск)! Мэтр своего дела, способный создать на горе атмосферу ночного клуба, но со свежим воздухом и пользой для здоровья!
Приезжайте сами, зовите друзей)))
Отметим эти праздники вместе!
GO на гору!
Ключевые теги: Егоза.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать