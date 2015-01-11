День защитника на Егозе!

На этой неделе, благодаря Дню Защитника Отечества, супер длинным выходным и очень позитивному прогнозу погоды, ГЛК "Егоза" (Кыштым) ждет гостей:

23:02 с 12:00 до 18:00,

24:02 с 10:00 до 18:00,

25:02 с 10:00 до 18:00,

и 26:02 с 10:00 до 18:00!

Для всех защитников ГЛК подготовил сюрприз:

с пятницы до воскресенья, весь день на горе DJ Amberg (г.Челябинск)! Мэтр своего дела, способный создать на горе атмосферу ночного клуба, но со свежим воздухом и пользой для здоровья!

Приезжайте сами, зовите друзей)))

Отметим эти праздники вместе!

GO на гору!