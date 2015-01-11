Внимание! Вирусная рассылка!

Уважаемые налогоплательщики!

ФНС России предупреждает Вас о рассылках вирусов от имени Службы

В последнее время участились случаи рассылки электронных писем с уведомлениями о задолженности и ссылками, ведущими на скачивание вируса-шифровальщика. В качестве отправителя указывается ФНС России. Однако имя отправителя, указанное в поле «From:», не гарантирует отправку письма именно этим адресатом.

Чтобы отличить поддельное письмо от настоящего, специалисты ФНС рекомендуют обратить внимание на техническую часть письма.

В настоящих письмах от ФНС России указан домен nalog.ru.

Официальная рассылка ФНС России направляется только тем пользователям, которые указали и подтвердили адрес своей электронной почты в сервисе Личный кабинет налогоплательщика.

Новостная рассылка сайта www.nalog.ru направляется пользователям сайта, которые оформили подписку.

ФНС России не рассылает сообщения о наличии задолженности и с предложениями оплатить долг он-лайн.

Межрайонная ИФНС России № 3 по Челябинской области