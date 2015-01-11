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| Новости » Культура » Афиша

И вновь «Волшебство звука» в Озерске

Второй раз в Озерске пройдет этап Всероссийского фестиваля-конкурса «Волшебство звука». 26 февраля в «Детской музыкальной школе №1» состоятся прослушивания юных участников и концерт членов жюри.

Конкурс организован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Международного Благотворительного Фонда Владимира Спивакова, Фонда содействия сохранению творческого наследия Эмиля Гилельса, Международного Благотворительного Фонда помощи юным пианистам Владимира Крайнева, Международного проекта «Великие имена искусства».

В прошлом, 2016 году озерчане познакомились с командой молодых, но уже очень известных музыкантов – членов жюри фестиваля-конкурса (сначала на II Всероссийском фестивале «Волшебство звука», а затем – на I Летней творческой практике для одаренных детей, которая состоялась на базе «Детской музыкальной школы №1»). Любители классической музыки были покорены блестящими концертными выступлениями наших гостей.

Наших слушателей ждет новая встреча с музыкантами - полюбившимися артистами и гостями, которые впервые приедут в наш город. Их имена:

Дмитрий Онищенко (фортепиано) – лауреат международных конкурсов «Вианна да Мотта» (2007, Лиссабон, II премия); «Три века классического романса» (2006, Санкт-Петербург, приз лучшего пианиста), в Хамамацу (2005, Япония, II премия), молодых пианистов в Энсхеде (2004, Нидерланды, I премия), имени П.И. Чайковского в Москве (2002, V премия), памяти Владимира Горовица (2001, Киев, I премия), Владимира Крайнева (2000, Харьков, I премия).

И вновь «Волшебство звука» в Озерске

Мария Смердова (фортепиано) - Учредитель и Президент Благотворительного фонда «Великие имена искусства», Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов.

И вновь «Волшебство звука» в Озерске

Мария Теплякова (альт) - Лауреат VI Международного конкурса молодых музыкантов - исполнителей на струнных инструментах (г. Тольятти), Международного конкурса им. Марии Юдиной (г. Санкт Петербург), Победитель Всероссийского конкурса камерных ансамблей в г. Волгограде.

И вновь «Волшебство звука» в Озерске

Иосиф Пуриц - один из ярких представителей молодого поколения баянистов, лауреат более тридцати международных конкурсов, музыкант, выступавший на самых престижных концертных площадках мира, основатель и активный участник различных творческих коллективов. Гастролирует в США, Великобритании, Канаде, Австрии, Швеции, Финляндии, Германии, Чехии, Китае, Франции, Испании, Сербии, Дании и других странах. Выступал в Большом зале Московской консерватории, Концертном зале Чайковского (Москва), Carnegie hall (Нью-Йорк), Wigmore hall (Лондон), George Weston Recital Hall (Торонто), Nybrokajen Concert Hall (Стокгольм), National House of Vinohrady (Прага), Concert Hall of Central Conservatory of Music (Пекин), Royal Danish Academy of Fine Arts (Копенгаген), UNESCO (Париж), Зале Государственной капеллы (Санкт-Петербург).

И вновь «Волшебство звука» в Озерске

Приглашаем всех любителей музыки на Концерт членов жюри III Всероссийского фестиваля-конкурса «Волшебство звука», который состоится в Большом зале «Детской музыкальной школы №1» 26 февраля (воскресенье), в 18:00 часов.

Телефон для контактов: 2-86-98.

Справочно:

Благотворительный фонд поддержки творческих инициатив в области культуры «Великие имена искусства» был организован в январе 2012 года для поддержки и реализации программ и мероприятий, направленных на содействие духовному развитию человека в сферах просвещения, образования, культуры и искусства. Благотворительным фондом «Великие имена искусства» было проведено: свыше 30 концертов камерной, виолончельной, фортепианной, скрипичной музыки, посвященных выдающимся деятелям культуры и искусства, организован I Международный фестиваль «Классика in City», совместно с творческой школой «Мастер-класс» - III Всероссийский детский фестиваль-конкурс «Музыкальная шкатулка», I Летняя творческая практика для одаренных детей «Волшебство звука» (г. Озерск, 2016 год).

http://www.ozerskadm.ru

Ключевые теги: музыкальная школа.

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