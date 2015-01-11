Губерния В Кыштыме завершился Этап Кубка России по авторалли «Малахит-2017» 24 и 25 февраля одни из самых быстрых пилотов страны соревновались на лесных трассах вблизи Кыштыма. Итогом авторалли стали неожиданный отказ от участия главных фаворитов гонки и сенсационная борьба монопривода с полным приводом, сообщают организаторы. «Малахит» давно заработал репутацию суровой и одной из самых холодных гонок России. Столбик термометра в былые годы опускался за минус 40. Зрителям приходилось запасаться литрами горячего чая, чтобы не околеть в лесу у самых эффектных участков маршрута. 2017 перевернул все с ног на голову. На Южный Урал пришла весна и плюсовая температура. Одной погодой сюрпризы, впрочем, не ограничились. Накануне от участия по техническим причинам отказались хедлайнеры – экипажи Миронова и Якушева. В день гонки вдобавок не вышел на старт Григорий Трегубов – фавориту заездов попросту не успели привезти автомобиль. В итоге за подиум «Малахита-2017» боролись 24 экипажа. В стартовый день раллистам предстояло покорить спецучастки «Косой мост» и «Куватал». Трасса достаточно насыщенная. Отличается большими перепадами, трудными поворотами, трамплинами и подбросами. Добавила сложности пилотам и темнота, с которой пришлось иметь дело на вечернем допе. Первый день принес интересные результаты. Экипаж Дениса Ростилова, выступающего на «Калине» NFR в классе 1600H, навязал борьбу гонщикам на более мощных полноприводных автомобилях. После нескольких спецучастков он проиграл считанные секунды лидеру Павлу Соколову. Хотя сам Ростилов остался не совсем доволен своим выступлением. «Не могу сказать, что мы ехали очень быстро – скорее держали свой темп, – отметил пилот. – Сказывается то, что я простыл, из-за чего был немножко не собран. Плюс, на втором прохождении первого СУ мы в паре мест потерялись по стенограмме. У нас нет задачи обогнать Абсолют. Мы едем для себя. Понимаем, где теряем по времени и хотим, чтобы таких мест становилось меньше». Во второй день на спецучастках «Слюдорудник» и «Акакуль» Ростилов и Рыбников продолжили конкурировать с лидерами, но все-таки технические характеристики машин сыграли свою роль. В итоге первым в абсолютном зачете Кубка России стали Павел Соколов и Игорь Сурнин (Subaru Impreza WRX) из Озерска. 80 километров трассы они преодолели за 41 минуту 39 секунд. Всего две секунды им проиграли конкуренты по Абсолюту Игорь Смирнов и Василий Герасимчук (Mitsubishi Lancer Evo VIII), которые не участвовали в заездах больше года. Третье место занял экипаж Ростилова. «Гонка удалась, даже несмотря на отсутствие фаворитов, – подчеркнула организатор «Малахит-2017» Галина Полунина. – Интрига сохранялась до финиша и Смирнову не хватило совсем чуть-чуть, чтобы отыграть отставание от лидера. Ну, а самым ярким пилотом, я считаю, стал Денис Ростилов. Проиграть на 80 километров всего 33 секунды полному приводу – это дорогого стоит. Самое главное, что гонка сохранила свою душевность. Вот уже больше 10 лет мы делаем это ралли с любовью и чувствуем, что гонщики, зрители и трасса отвечают взаимностью». Результаты: Абсолют: 1) Соколов Павел/Сурнин Игорь (г. Озерск, Subaru Impreza WRX) 2) Смирнов Игорь/Герасимчук Василий (г. Екатеринбург, Mitsubishi Lancer Evo VIII) 3) Ростилов Денис/Рыбников Александр (г. Екатеринбург, Lada Kalina NFR R1) 2000Н: 1) Анисимов Сергей/Заварницын Олег (г. Екатеринбург, ВАЗ-1119) 2) Цуканов Игорь/Никитин Константин (г. Челябинск, Ford Fiesta R2) 3) Байков Клим/Клещёв Андрей (г. Киров/Москва, ВАЗ-2105) 1600Н: 1) Ростилов Денис/Рыбников Александр (г. Екатеринбург, Lada Kalina NFR R1) 2) Дуденков Александр/Габдуллин Ренат (г. Екатеринбург, ВАЗ-2108) 3) Балашков Данил/Алексеев Александр (г. Екатеринбург, ВАЗ-1119) Подробности: http://www.raf74.ru/news/2017/02/25/rezultaty-ralli-malakxit-2017 Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-kyshtyme-zavershilsya-etap-kubka-rossii-po-avtoralli-malahit-2017-37111 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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