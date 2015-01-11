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ХК «Гранит»: «We are the champions»

26 февраля 2017 года стал историческим днем не только для озерского хоккея, но и для всего города. Спустя 41 год ХК "Гранит" вновь стал чемпионом Челябинской области по хоккею с шайбой. Но до того момента, когда приехавшие из Озерска болельщики стали хором отсчитывать последние пять секунд матча и когда после финальной сирены под сводами ЛДС "Айсберг" зазвучал бессмертный хит группы "Queen" - "We are the champions", были еще игра 25 февраля с челябинским "Сигналом-Метеор" и тот самый "последний бой" 26 февраля с "Политехником".

ХК "Гранит" (Озерск) - "Метеор-Сигнал" (Челябинск) 9 : 1 (3:0; 5:0; 1:1)

Шайбы забросили: 12 мин - В.Аникеев (П.Брюханов) 1:0; 13 мин - С.Михайлов (Е.Алабугин, А.Кириллов) 2:0, бол; 20 мин - Д.Петрюк (П.Брюханов) 3:0; 22 мин - А.Демкин (Д.Петрюк) 4:0; 31 мин - С.Михайлов (Е.Алабугин, Г.Свирепо) 5:0, мен; 32 мин - Д.Петрюк (Е.Алабугин, Г.Свирепо) 6:0; 34 мин - М.Куликов (В.Аникеев, Р.Шакиров) 7:0; 40 мин - В.Аникеев 8:0; 42 мин - П.Пузырев (Н.Кравченко, А.Карманов) 8:1; 55 мин - С.Михайлов (А.Кириллов) 9:1.

ХК "Гранит" (Озерск): Э.Сафин (с 38 мин - А.Киселев) (вр); Г.Свирепо - В.Шубников; Е.Алабугин (к) - А.Кириллов - С.Михайлов; И.Захаров - М.Ковлягин; Д.Петрюк - В.Аникеев - П.Брюханов; А.Носов - Д.Созинов; А.Савицкий - М.Куликов - Р.Шакиров; С.Егоров, А.Демкин.

"Метеор-Сигнал" (Челябинск): С.Ваханелов (вр); П.Бабин, М.Бахарев, Д.Бердышев, А.Казаков, А.Карманов, Е.Лебедев, А.Ложкин, С.Прохоренков, П.Пузырев, В.Пыщев, В.Самойлов, Ю.Смирнов, М.Сташкевич, Д.Степанов, К.Филатов, Н.Кравченко. Зап.вр: М.Калашников.

Штраф: 22 мин (А.Савицкий-14 мин, Д.Созинов, Д.Петрюк, И.Захаров, Г.Свирепо) - 22 мин

Судьи: К.Зибинин; И.Шишканов, В.Смоленков (все - Челябинск)

25 февраля ЛДС "Метеор-Сигнал" г. Челябинск, 80 зрителей.

Игра, которая, по большому счету представлялась как раскатка перед главным матчем чемпионата с челябинским "Политехником", тем не менее, выявила ряд проблем, которые нужно было решать незамедлительно.

В первую очередь - кто заменит в первой паре защитников заболевшего Валерия Дыдыкина. Далее нужно было как-то решать вопрос с игрой в обороне: в первые шесть минут матча с "Сигналом" игроки челябинской команды четырежды "улетали" на свидание с Эмилем Сафиным, и, если бы не его мастерство, то счет вполне мог быть не в пользу "Гранита".

Было видно, что наш тренер ищет лучшие сочетания, постоянно тасуя пары защитников. В атаке же все было как всегда. Игроки "Гранита" атаковали разнообразно и результативно: Виталий Аникеев открыл счет после сольного прохода, Сергей Михайлов реализовал большинство после трехходовки с участием Евгения Алабугина и Александра Кириллова, третью шайбу за четыре секунды до конца периода уложил в ворота "Сигнала" Дмитрий Петрюк.

Второй период проходил при значительном преимуществе "Гранита", и шайбы одна за другой укладывались в ворота челябинской команды. Но при счете 8:0 в начале третьего периода наша оборона все-таки в очередной раз "зевнула" контратаку с выходом один в ноль. Один из наиболее заметных игроков "Сигнала" Павел Пузырев получил передачу "на ход" и, выйдя один на один с Алексеем Киселевым, который к этой минуте заменил Эмиля Сафина, точно бросил над его плечом в верхний угол.

Следует сказать, что в третьем периоде наши игроки резко снизили интенсивность игры и, практически, доигрывали матч уже с мыслями о завтрашнем матче. За пять минут до конца Александр Кириллов и Сергей Михайлов разыграли несложную "двоечку", и Сергей записал на свой счет очередной "хет-трик", установив окончательный счет матча.

Итак, до решающего матча оставалось чуть больше суток...

"Политехник" (Челябинск) - ХК "Гранит" (Озерск) 3 : 6 (0:1; 2:1; 1:4)

Шайбы забросили: 15 мин - А.Кириллов (Е.Алабугин) 0:1; 21 мин - В.Шубников 0:2; 24 мин - М.Печора (А.Романов) 1:2, мен; 35 мин - В.Пирогов (А.Чигинцев, В.Платонов) 2:2, бол; 41 мин - С.Михайлов (Е.Алабугин) 2:3; 41 мин - В.Аникеев (Г.Свирепо, Д.Петрюк) 2:4; 47 мин - А.Кучуков (М.Печора) 3:4; 57 мин - Е.Алабугин (А.Кириллов) 3:5; 58 мин - М.Куликов (В.Аникеев) 3:6.

"Политехник" (Челябинск): М.Лаптев (вр); Н.Вихорев, М.Ботев, В.Пирогов, Н.Липескин, А.Кучуков, Н.Волошин, А.Плетнев, А.Чигинцев, А.Миляев, Е.Синцов, С.Бубнов, А.Романов (к), М.Печора, В.Платонов, Д.Харлампиев.

ХК "Гранит" (Озерск): Э.Сафин (вр); А.Носов - В.Шубников; Е.Алабугин (к) - А.Кириллов - С.Михайлов; М.Ковлягин - Г.Свирепо; Д.Петрюк - В.Аникеев - П.Брюханов; (В.Шубников) - Д.Созинов; И.Захаров - М.Куликов - Р.Шакиров; С.Егоров, Д.Климов, А.Савицкий, А.Демкин. Зап.вр: С.Ширяев.

Штраф: 35 мин - 10 мин (П.Брюханов, Д.Созинов, С.Михайлов, А.Савицкий, Д.Климов)

Судьи: Д.Мальцев; А.Чирюкин, М.Болтов (все - Челябинск)

26 февраля, ЛДС "Айсберг" п. Кременкуль, 150 зрителей.

И вот он наступил, "тот самый заревой, победный день". Болельщики из Озерска заполнили небольшой балкон ЛДС "Айсберг", группа музыкально-информационной поддержки в составе Александра Сухарева и Максима Скоробогатова воссоздали атмосферу, характерную для домашних матчей "Гранита". Дело оставалось за игроками ХК "Гранит".

Наш тренер Василий Куликов решил начать игру с пятью защитниками, объединив в первую пару Артема Носова и Виктора Шубникова, который стал еще выходить и в третьей паре с Дмитрием Созиновым. В атаке место центра второй тройки занял Виталий Аникеев. То, что команды настроены на жесткую, бескомпромиссную борьбу стало понятно уже на первой минуте, когда у ворот "Политеха" в рукопашную сошлись Павел Брюханов и Адиль Кучуков, в итоге оба получившие по малому штрафу.

На пятой минуте наша команда получает первое "большинство". На заднюю линию выходит Игорь Захаров и ему дважды удается нанести опаснейшие "щелчки" по воротам "Политеха", но Максим Лаптев отражает летящую в створ ворот шайбу.

К середине первого периода все ощутимее проявляется преимущество игроков в "желто-черной" форме - игра, в основном, идет в зоне хозяев. И как итог этого преимущества - гол Александра Кириллова на 15-й минуте после передачи Евгения Алабугина.

Тут же удвоить счет могли Геннадий Свирепо и Дмитрий Петрюк, разыгравшие похожую комбинацию, но на этот раз хозяев спас голкипер.

Второй период начался для "Гранита" как нельзя лучше: выиграли первое вбрасывание в центре поля, шайба досталась Виктору Шубникову, который совершил свой фирменный проход от своих до чужих ворот и точно бросил в ближнюю "девятку" - 2:0!.

С начала периода прошло 15 секунд. Еще через минуту Дмитрий Харлампиев неправильно атакует Павла Брюханова, наносит ему серьезную травму (сотрясение) и, получив матч-штраф, покидает площадку до конца игры, а "Гранит" получает пятиминутное преимущество в одного игрока. Казалось бы, вот оно - забивай одну-две шайбы и все проблемы решены. Но не тут-то было.

Во-первых, "Политех" учел то, что Захарову нельзя давать бросать по воротам от синей линии, и теперь постоянно рядом с ним дежурил кто-то из нападающих "Политеха" (в основном, капитан команды Антон Романов).

Во-вторых, потеря Павла Брюханова привела к тому, что по ходу второго периода пришлось перекраивать атакующие звенья, и на поиск лучшего варианта ушло какое-то время. В общем, вместо того, чтобы увеличить отрыв в счете наша команда позволила сравнять счет.

Сначала, имея большинство, потеряли шайбу в зоне "Политеха", тут же последовал пас от Антона Романова на Марка Печору (наши защитники, как и в игре с "Сигналом" остались не у дел), который вышел один на один с Эмилем Сафиным и точно бросил в верхний угол ворот.

Это взбодрило "студентов" и как-то совсем расстроило наших игроков. Начался какой-то сумбур, ошибки в передачах, как в своей зоне, так и в зоне соперника. Постепенно игра переместилась в зону обороны "Гранита", и если бы не великолепная игра Эмиля Сафина, счет был бы после этого отрезка весьма и весьма печальным для "Гранита".

А тут еще Денис Климов получает две минуты за задержку соперника, и не проходит и минуты, как игроки "Политехника" сравнивают счет: Чигинцев выигрывает вбрасывание, переправляет шайбу за ворота на Платонова, а тот точно выкладывает шайбу на "пятачок" Пирогову, бросок которого с близкого расстояния отразить невозможно.

Счет сравнивается, и становится очень и очень тревожно, но примерно за три с половиной минуты до конца второго периода становится понятно, что игроки "Гранита" сбросили с себя оцепенение и пришли в себя - постепенно игра вновь переносится в зону челябинской команды. Но счет-то оставлять таким никак нельзя ибо это приведет к потере очков. Это прекрасно понимают и тренер и игроки нашей команды.

Поэтому третий период начинается мощным натиском "Гранита" и "дуплетом" в ворота "Политеха" на первой же минуте в течение девяти (!) секунд. Сначала Евгений Алабугин и Сергей Михайлов убегают в отрыв и двумя пасами "разрывают" защитника и вратаря хозяев. Тут же после вбрасывания в центре поля шайба переводится на Виталия Аникеева, и тот с неудобной руки точно бросает в "домик" Максиму Лаптеву - 4:2.

Но проходит всего пять минут и счет сокращается до минимума - это Адиль Кучуков долго возит шайбу за нашими воротами, а затем "по-бобровски" выкатывается из-за ворот и точно бросает в дальнюю "девятку". И вновь исход матча повисает на тоненьком волоске. Тем более, что игра идет с взаимными шансами на успех - атаки следуют то на одни, то на другие ворота.

И все-таки в этот день хоккейная Фортуна больше благоволит к "Граниту". За три минуты до конца матча наша первая пятерка подлавливает хозяев на контратаке, и Александр Кириллов с Евгением Алабугиным убегают в отрыв на ворота "Политеха". Следует идеальная передача через клюшку защитника от Александра Кириллова, и наш капитан вгоняет пятую шайбу в ворота хозяев.

Еще через 30 секунд Виталий Аникеев успевает проткнуть шайбу в средней зоне на ход Максиму Куликову, и тот, выйдя один на один с голкипером, с двух попыток пробивает его, устанавливая окончательный и победный счет в матче - 6:3!

А затем были отсчитываемые болельщиками пять секунд, финальная сирена, объятия хоккеистов с болельщиками и звучащий под сводами "Айсберга" бессмертный хит группы "Queen".

Но на этом сезон для ХК "Гранит" далеко не закончился. Предстоят еще игры на Кубок Челябинской области, игры "плей-офф" в Чемпионате Челябинска в дивизионе "Мастер", игры Лиги Чемпионов УрФО. А с 2 по 5 марта часть игроков ХК "Гранит", которые работают на ФГУП "Маяк", отправятся на финальный турнир "Атомиады-2017" в город Новоуральск.

Пресс-атташе "Ассоциации футбола и хоккея ОГО" С.Любчанский

ХК «Гранит»: «We are the champions»

ХК «Гранит»: «We are the champions»

Ключевые теги: хоккей.

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