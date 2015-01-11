«Чарующие звуки оперетты»

Что такое оперетта? Этот вопрос хотя бы раз в жизни возникал у каждого человека, и каждый находил свой ответ. А для тех, кто его пока не нашел, есть счастливая возможность познакомиться с этим замечательным театральным жанром, в котором самым причудливым образом переплетаются вокальные, хоровые, хореографические номера и разговорные сцены.

4 марта на сцене Дворца культуры «Маяк» состоится премьера вечера – концерта «Оперетта – любовь моя!», посвященного 135 – летию со дня рождения великого композитора Имре Кальмана.

Это новый совместный проект заслуженного коллектива народного творчества Челябинской области театра музыкальной комедии

(Режиссер - заслуженный работник культуры РФ Николай Осминов) и муниципального оркестра народных инструментов «Россияне» (главный дирижер – заслуженный работник культуры РФ - Борис Борисов).

Оперетты Имре Кальмана «Сильва», «Принцесса цирка», «Марица» и многие другие занимают особое место в репертуаре театра, пользуются большой любовью у публики. Ведь музыка Кальмана не имеет равных в оперетте по своей мелодичности и легкости живописной инструментовки, а его грустные лирические вальсы буквально завораживают слушателей.

И зритель вновь и вновь возвращается туда, где море огней, где кипят нешуточные страсти, где печаль всегда светла, а великая любовь, преодолев все преграды, непременно побеждает, торжествует и радуется жизни.

В этот вечер прозвучат самые знаменитые фрагменты из произведений И. Кальмана в исполнении ведущих солистов театра музыкальной комедии, вокального класса и муниципального оркестра «Россияне». В программе примут участие хореографические коллективы: «Зарево», «Золушка», «Вдохновение», «Русский стиль», «Сорока».

Дворец культуры «Маяк» ждет любителей оперетты 4 и 5 марта, 8 и 9 апреля в 17 часов. Телефон для справок 6-66-36. Касса 6-77-52.