Украшения из натуральных камней и другие подарки на 8 марта: Топ-5 лучших презентов

Международный женский день практически на носу, поэтому пришло самое время подумать о подарках. Подборка Топ-5 самых актуальных и востребованных презентов среди представительниц прекрасного пола поможет многим определиться с сюрпризом для близкого и любимого человека — или нескольких таких людей.

Украшения из натуральных камней

Восточная пословица гласит, что человек может вечно смотреть на огонь и воду. Стоит добавить, что так же долго и не моргая человек может смотреть на натуральные камни — шедевры, созданный матушкой Природой и доступные нам лишь благодаря ее благосклонности. Отличный вариант подарка — жеода оранжевого агата, впрочем, цвет камня может быть любым. Стоит выбрать тот, который, на ваш взгляд, больше понравится адресату подарка.

Еще большим сюрпризом для женщины или девушки станет украшение из натурального камня, которое даритель сделает своими руками. Для этого необходимо купить агатовую жеоду и фурнитуру для создания украшения. Готовый кулон можно повесить на цепочку или шнурочек — или же подарить отдельно.

Держатель для телефона

Как показывает практика, представительницы прекрасного пола уделяют вопросам своей безопасности минимум времени. О безопасности своей женщины за рулем должен заботиться ее мужчина. Почему бы в таком случае не сделать возлюбленной, сестре или маме полезный подарок — держатель для телефона, который занимает в машине минимум места и легко крепится на торпедо.

Монопод

Моноподы прозвали в народе палкой для селфи. Говорят, нет такой женщины, которая не любила бы снимать себя на собственный смартфон. Облегчите своей женщине задачу — подарите монопод, который превратит селфи в еще более приятное времяпрепровождение.

Внешний аккумулятор

Если адресат вашего подарка часто бывает в командировках, можно подарить ей внешний аккумулятор. Он поместится даже в самую миниатюрную женскую сумочку и в любой момент позволит дозаправить севшую телефонную батарею.

Беспроводные наушники

Как же надоело вечно путаться в проводах. Наушники по какой-то неведомой причине постоянно завязываются в морские узлы, и распутать их потом практически невозможно. А если представить, что это приходится делать за рулем или в общественном транспорте… Нет, лучше не представлять! Чтобы подобного не происходило более с вашей возлюбленной, подарите ей на праздник беспроводной вариант наушников. Позвольте ей наслаждаться музыкой без дискомфорта.