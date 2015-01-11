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| Новости » Экономика

Еда за баллы: в России вводят продуктовые карточки

Минпромторг впервые предложил идею выпуска продовольственных карточек для малоимущих граждан еще в феврале 2015-го, однако реализацию программы несколько раз откладывали. Вновь об этой инициативе заговорили совсем недавно, когда глава ведомства Денис Мантуров пообещал воплотить план уже в этом году.

Каким образом будет осуществляться продовольственная помощь, каких граждан можно считать малоимущими и как подобные программы функционируют за рубежом, разбирались «Известия».

Мясо и никакого алкоголя

Программа предусматривает ряд строгих ограничений. Электронная карта распространяется исключительно на продукты отечественного производства, особенно на скоропортящуюся еду. С помощью льгот можно будет приобрести мясо, хлеб, картофель, свежие фрукты, сахар, питьевую воду, растительное масло, рыбу и молоко. Алкоголь, сигареты и другие вредные для здоровья продукты оплачивать картой нельзя.

На кого рассчитана программа

Карточки будут доступны малоимущим гражданам. В эту категорию входят россияне, средний доход которых не превышает прожиточного минимума. Сумма отличается в зависимости от региона: в Москве, например, она составляет 10 965 рублей. Однако для получения льгот необходимо в числе прочего доказать, что в сложном материальном положении вы оказались из-за внешних обстоятельств.

Только в прошлом году число россиян, живущих за чертой бедности, превышало 22 млн. При этом в список вошли только россияне, подававшие соответствующие бумаги в местное отделение Министерства соцзащиты, поэтому общая цифра может быть значительно выше.

Определить, считается ли семья малоимущей, можно следующим образом. Изначально высчитывается общий семейный доход, полученный за предыдущие три месяца. Учитываются при этом не только заработные платы, но и пенсии, стипендии и другие типы выплат. Затем этот показатель делят сначала на три, а после на количество всех членов семьи. Если средний доход оказывается ниже прожиточного минимума, то граждане вправе претендовать на продовольственную карту и другие льготы, предоставляемые социально незащищенным слоям населения.

Система баллов

Каждый месяц на карту будут зачислять баллы на сумму приблизительно 1,4 тыс. рублей. Использовать их можно во всех магазинах, участвующих в программе, а с 2018 года ими можно будет расплачиваться в столовых и кафе. Баллы нельзя обналичивать и копить: если их не использовать до установленного срока, они сгорят. А вот пополнять карты Минпромторг позволяет. Более того, 30–50% внесенной суммы гражданин сможет получить в качестве государственного бонуса.

Продуктовые карточки за рубежом

В отличие от талонной системы СССР, распространявшейся на дефицитные товары народного потребления, современные продуктовые карты призваны не только помочь малоимущим гражданам, но и поспособствовать процессу импортозамещения. Подобная практика применяется во всем мире, и существует она довольно давно.

В США такие льготы доступны гражданам на протяжении более 50 лет. Ежемесячно гражданам страны, имеющим низкие доходы, выдают талоны на сумму $126, которые они вольны тратить на любые необходимые им продукты. Только в 2016 году в программе участвовало более 44 млн человек.

На территории Кубы льготные карточки на еду действуют около полувека. Благодаря продовольственным субсидиям, на которые правительство тратит свыше $1 млрд в год, жители страны платят всего 12% от реальной стоимости продуктов питания. Однако не всем кубинцам эта программа нравится, поэтому карточки предлагают постепенно заменять пособиями. Данную инициативу уже воплощают в жизнь, и теперь в список льготных товаров больше не входят сигареты, мыло и зубная паста.

Продуктовыми карточками могут расплачиваться и жители Великобритании. После Второй мировой войны в стране ощущалась нехватка продовольствия: смягчить эту проблему как раз и должны были талоны. Распространялись они не только на продукты, но и на одежду, бензин и другие товары. Программу закрыли в 1954-м, и вот спустя почти 60 лет правительство Британии вернуло продуктовые карты для бедных граждан, заменив ими денежные выплаты.

http://izvestia.ru

Ключевые теги: продуктовые карточки.

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