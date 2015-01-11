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| Новости » Общественная жизнь

Правительство доверило жителям выбрать центральные улицы моногородов

Озерский городской округ принимает участие в государственной программе «Комплексное развитие моногородов». Программа является приоритетным национальным проектом, одна из главных задач которого – сделать моногорода комфортными для жизни.

В ходе реализации мероприятий данной программы планируется улучшить качество городской среды, повысить привлекательность городов как территорий для ведения бизнеса, учебы и проживания, а также повысить вовлеченность горожан в решение вопросов развития города. 1 февраля 2017 года на заседании проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Моногорода» было принято решение об определении основной улицы в каждом моногороде.

В рамках государственной программы «Комплексное развитие моногородов» создан сайт моногорода.рф, на котором жители городов и, в том числе, Озерского городского округа могут принять участие в голосовании, – прокомментировал данное направление программы начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа Александр Жмайло. – Как подчеркнул в своём выступлении первый вице-премьер Игорь Шувалов, улицы, на которых нужно провести благоустройство, должны определить сами горожане, только тогда она будет включена в программу. По мнению правительства, в публичном обсуждении должны быть учтены мнения всех слоёв населения. Только сами жители могут решить, каким они хотят видеть облик главной городской улицы.

Для определения центральных улиц было решено использовать информационную платформу моногорода.рф, зарекомендовавшую себя в качестве эффективного инструмента по сбору общественного мнения жителей моногородов. Для этого на сайте был размещен специальный раздел: «Голосование».

В данном разделе можно принять участие в анкетировании, определить основную улицу города, самые популярные общественные пространства для молодежного досуга. На сайте можно проголосовать за уже высказанные идеи улучшения городской среды, либо оставить своё собственное предложение, – пояснил Александр Жмайло. – Анкета простая, она содержит всего пять вопросов, но результат голосования очень важен для последующего формирования мероприятий государственной и муниципальных программ развития. Чем активнее озерчане поучаствуют в данном голосовании, тем больше будет у Озёрска шансов получить федеральное финансирование. Это голосование станет критерием, показывающим, насколько жители заинтересованы в развитии своего округа.

На сайте есть информация о моногородах, актуальные новости из регионов и площадка для голосования. К 27 февраля 2017 года на сайте собралось уже более 5000 предложений от жителей моногородов, собранных в специальном разделе «Идеи». Согласно данным, полученным к середине февраля, более 10% опрошенных выдвигает идеи по благоустройству центральных городских пространств: улиц, площадей и бульваров.

Определение центральных улиц в моногородах продлится до 15 марта 2017 года. Затем полученные данные будут проанализированы и переданы Федеральному Правительству, региональным и муниципальным властям.

В дальнейшем приоритетной программой «Комплексное развитие моногородов» предусмотрено проведение благоустройства основной улицы в каждом российском моногороде. Ремонт улиц будет произведен за счет средств дорожных фондов различных уровней.

Проголосовать можно на сайте моногорода.рф.

http://www.ozerskadm.ru

Ключевые теги: моногорода.

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