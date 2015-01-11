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Cадоводы Озерска: пришло время объединиться

В актовом зале администрации состоялось собрание председателей садоводческих некоммерческих товариществ Озерского городского округа, на котором было создано местное отделение общероссийской общественной организации «Союз садоводов России». Участники встречи также утвердили совет и председателя вновь созданного объединения, обсудили порядок информирования председателей СНТ о принятых решениях и нормативных документах.

В работе собрания приняли участие заместитель главы администрации округа Иван Сбитнев, председатель Челябинского регионального отделения общероссийской общественной организации "Союз садоводов России", депутат Законодательного Собрания Челябинской области Константин Толкачев.

Следует напомнить, что собранию озерских садоводов предшествовало подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией округа и региональным отделением «Союза садоводов России», предметом которого стали совместные действия, направленные на создание благоприятных условий развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства, в том числе садоводческих некоммерческих объединений граждан.

На собрании присутствовали 52 человека, из которых более половины являются председателями садоводческих некоммерческих товариществ.

С приветственным словом к собравшимся обратился Иван Сбитнев, он отметил, что необходимость объединения садоводческих товариществ продиктована временем:

Сегодня нужна общественная организация, которая будет не только обозначать вопросы, но и предлагать пути их решения. «Союз садоводов России» объединяет садоводов по всей стране, и в Челябинской области создано региональное отделение, которое уже имеет положительный опыт работы в вопросах организации садоводства. Но данная инициатива не может быть реализована без вашего участия и поддержки.

Константин Толкачёв представил собравшимся общую информацию о структуре и работе «Союза садоводов России», который возглавляет депутат Государственной Думы Олег Воленчук:

Региональное отделение в рамках федеральной повестки работает в Челябинской области на протяжении трёх лет. У союза садоводов существует свой сайт, а также ежегодно с апреля по октябрь издаётся газета для садоводов. С 16 по 18 марта 2017 года в Москве будет проходить съезд «Союза садоводов России», по итогам которого будет разработана дальнейшая программа.

Константин Толкачёв подчеркнул, что в Челябинской области насчитывается 855 садоводческих товариществ, в которые входят более одного миллиона участков. Озерский городской округ представляет достаточно значительную часть данного сообщества:

Общественная организация должна помочь осуществить взаимодействие между садоводами и администрацией, а кроме того с 2015 года в Челябинской области удалось возобновить программу субсидирования из областного бюджета. В 2015 и в 2016 годах было выделено по 10 млн рублей, которые были распределены между муниципалитетами, вошедшими в состав союза садоводов. На сегодняшний день есть основания полагать, что финансирование будет продолжено, и, возможно, размер выделенных средств будет увеличен. Надеюсь, что конструктивная работа и коллективный подход поможет садоводам Озерского городского округа получить компенсацию затрат, направленных на улучшение инфраструктуры за последние три года.

Заслушав выступления и предложения, присутствующие проголосовали за создание в Озерском городском округе местного отделения общественной организации "Союз садоводов России", утвердили совет местного отделения, в который вошли председатели: СНТ "Старт" – Ольга Юминова, СНТ "Береговой" – Александр Харламов, СНТ "Иртяш" – Анатолий Захаренко, СНТ "Маяк" – Валентина Симоненко, СНТ "Осот" – Алексей Конюхов, СНТ "Околица" – Вячеслав Фусеенко, СНТ "Тюльпан" – Станислав Колесник, СНТ "Заря" – Виктор Ершов, СНТ "Звездочка" – Владимир Пантелеев, СНТ "Южный" – Евгений Арзяев. Единогласно приняли решение назначить на должность руководителя местного отделения ООО "Союз садоводов России" Ольгу Юминову.

http://www.ozerskadm.ru

Cадоводы Озерска: пришло время объединиться

Cадоводы Озерска: пришло время объединиться

Cадоводы Озерска: пришло время объединиться

Cадоводы Озерска: пришло время объединиться

Cадоводы Озерска: пришло время объединиться

Cадоводы Озерска: пришло время объединиться

Cадоводы Озерска: пришло время объединиться

Cадоводы Озерска: пришло время объединиться

Cадоводы Озерска: пришло время объединиться

Ключевые теги: садоводы.

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