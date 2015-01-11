Открытие муниципальной выставки «Волшебный мир напёрстка»

Кажется невероятным, что где-то издаются книги, посвященные истории одного только крошечного предмета для рукоделия – напёрстка. В некоторых зарубежных библиотеках значатся десятки наименований, великолепно иллюстрированных изображениями наперстков всех времен и народов. Лишь русский наперсток занимает в них скромное место…

Педагогический коллектив отдела декоративно-прикладного творчества МБУ ДО «ДТДиМ» в преддверии праздника 8 марта подготовил маленький подарок для рукодельниц нашего города – выставку детского творчества «Волшебный мир напёрстка».

Параллельно с выставкой детских работ организуется экспозиция авторской коллекции наперстков легендарного педагога города – Фаины Васильевны Вальтер. Её коллекция украшала выставочный зал краеведческого музея г.Челябинска. В Озёрск Фаина Васильевна привозит только часть коллекции – самые любимые и редкие напёрстки.

Торжественное открытие выставки состоится 6 марта в 17.30 в большом зале Дворца творчества детей и молодёжи. Вход свободный.

Выставка продлится до 28 апреля.

Наталья Кочутина, методист

http://ozerskdtdm.ru