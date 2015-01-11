В исправительных учреждениях региона проходит досрочный этап сдачи выпускных экзаменов

Сегодня, 3 марта, ученики 9-х и 11-х классов образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исправительной системы напишут экзамены по математике и русскому языку, сообщает министерство образования. Для проведения экзаменов в Верхнеуральске, Копейске, Магнитогорске, Озерске и Челябинске открыты пункты сдачи при исправительных учреждениях уголовно-исправительной системы. В этом году досрочный этап государственной итоговой аттестации в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в нашем регионе проходит с 27 февраля по 22 марта. Девятиклассники уже успели написать изложение по русскому языку, а одиннадцатиклассники показали свои знания в области математики. Сегодня же участники ГВЭ поменяются предметами. Следующий экзамен состоится 6 марта – ученики 9-х классов сдадут обществознание. В 2017 году обязательными предметами для получения аттестата, как и в прежние годы, являются русский язык в форме изложения и математика, а также два предмета по выбору. Приоритетными в этот раз стали история, обществознание и биология. В Челябинской области для участия в досрочном этапе ГИА-9 было зарегистрировано 10 обучающихся, на ГИА-11 – 11 человек.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-ispravitelnyh-uchrezhdeniyah-regiona-prohodit-dosrochnyy-etap-sdachi-vypusknyh-ekzamenov