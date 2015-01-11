Стартовали продажи единых билетов в Крым на летний сезон 2017 года – перевозка пассажиров автомобильным ж/д и морским транспортом начнется 30 апреля и продлится до 30 сентября включительно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЮУЖД.

Проезд по единому билету доступен в семь городов Крыма: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту.

Стоимость проезда осталась на уровне 2015-2016 годов и составляет:

- из Анапы: в Керчь – 380 рублей, Симферополь – 590, Севастополь – 690, Феодосию – 460, Судак – 540, Евпаторию – 690, Ялту – 700 рублей;

- из Краснодара: в Керчь – 560 рублей, Симферополь – 710, Севастополь – 810, Феодосию – 590, Евпаторию – 810, Ялту – 820, Судак – 660 рублей.

Проезд детей до пяти лет в сопровождении взрослых осуществляется бесплатно с предоставлением отдельного места в автомобильном и морском транспорте.

Чтобы попасть в Крым, пассажиру необходимо оформить на официальном сайте ОАО «РЖД» или в кассах АО «ФПК» единый билет с использованием ж/д, автомобильного и морского транспорта (по схеме поезд – автобус – паром – автобус).

Для посадки пассажиров необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, билет на поезд и талон на паром и автобус. Если единый билет оформлен через интернет, его можно распечатать на листе формата А4 или предоставить в электронном виде на персональном мобильном устройстве.

Оформление талона прекращается за 24 часа до момента отправления. Возврат денег за неиспользованный талон осуществляется не позднее, чем за 12 часов до момента отправления автобуса. При возврате неиспользованного талона с пассажира удерживается сбор за операцию возврата в размере 53 рублей 70 копеек.

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