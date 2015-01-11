Определены победители конкурса «Педагог года — 2017»

3 марта состоялся финал ежегодного муниципального конкурса профессионального мастерства «ПЕДАГОГ ГОДА».

По итогам конкурсных мероприятий определены лидеры - самые профессиональные педагоги, вышедшие в финал в качестве призеров и победителей.

В номинации «Педагогический дебют в дошкольном образовании» (восемь участников):

- Победитель – Нерух Лариса Юрьевна, воспитатель МБОУ СОШ №32;

- Призеры: Краева Елена Александровна, воспитатель МБДОУ ДС №53; Жаппарова Альбина Заквановна, воспитатель МБДОУ ЦРР ДС №15; Казанцева Александра Станиславовна, инструктор по физической культуре МБДОУ ЦРР ДС №58; Гисмиева Елена Ивановна, воспитатель МБДОУ ЦРР ДС №51;

- Участники: Пашнина Алена Владимировна, воспитатель МБДОУ ДС №1; Попова Светлана Александровна, воспитатель МБДОУ ДС №8; Пащенко Анна Владимировна, воспитатель МБОУ СОШ №22.

В номинации «Педагогический дебют» (четыре участника):

- Победитель – Романов Данил Егорович, учитель английского языка МБОУ СОШ №33;

- Призеры: Серебрякова Светлана Анатольевна, учитель английского языка МБОУ СОШ №22; Хужина Зульфия Габдинуровна, учитель истории МБОУ СОШ №24; Шепелев Дмитрий Александрович, учитель физической культуры МБОУ СОШ №27.

В номинации «Самый классный классный» (два участника):

- Победитель – Кравченко Елена Владимировна, социальный педагог МБОУ СОШ №30;

- Призер – Власова Наталья Васильевна, учитель математики МБОУ СОШ №38.

Все конкурсанты награждены дипломами, денежными премиями и подарками, предоставленными нашими постоянными социальными партнерами.

Управление образования выражает признательность за финансовую поддержку конкурса, за понимание важности и значимости повышения престижа и статуса педагогической профессии в настоящее время:

М.И. Похлебаеву, генеральному директору ФГУП «ПО «Маяк»,

Л.Н. Барышниковой, председателю Городской организации профсоюза городских и коммунальных предприятий,

Е.В. Пиниковской, Д.Г. Паниковскому, руководителям Компании «Канцкласс»,

Р.А. Комендровскому, техническому директору ООО «АнКом»,

Т.Е. Батуринской, директору МП «Комбинат школьного питания»,

З.П. Мединской, лидеру бизнес - группы Компании «Мэри Кей»,

Л.В. Елисеевой, руководителю Студии красоты «Marafet».

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Фото Владимира Беляева.