Определены победители конкурса «Педагог года — 2017»

3 марта состоялся финал ежегодного муниципального конкурса профессионального мастерства «ПЕДАГОГ ГОДА».
По итогам конкурсных мероприятий определены лидеры - самые профессиональные педагоги, вышедшие в финал в качестве призеров и победителей.
В номинации «Педагогический дебют в дошкольном образовании» (восемь участников):
- Победитель – Нерух Лариса Юрьевна, воспитатель МБОУ СОШ №32;
- Призеры: Краева Елена Александровна, воспитатель МБДОУ ДС №53; Жаппарова Альбина Заквановна, воспитатель МБДОУ ЦРР ДС №15; Казанцева Александра Станиславовна, инструктор по физической культуре МБДОУ ЦРР ДС №58; Гисмиева Елена Ивановна, воспитатель МБДОУ ЦРР ДС №51;
- Участники: Пашнина Алена Владимировна, воспитатель МБДОУ ДС №1; Попова Светлана Александровна, воспитатель МБДОУ ДС №8; Пащенко Анна Владимировна, воспитатель МБОУ СОШ №22.
В номинации «Педагогический дебют» (четыре участника):
- Победитель – Романов Данил Егорович, учитель английского языка МБОУ СОШ №33;
- Призеры: Серебрякова Светлана Анатольевна, учитель английского языка МБОУ СОШ №22; Хужина Зульфия Габдинуровна, учитель истории МБОУ СОШ №24; Шепелев Дмитрий Александрович, учитель физической культуры МБОУ СОШ №27.
В номинации «Самый классный классный» (два участника):
- Победитель – Кравченко Елена Владимировна, социальный педагог МБОУ СОШ №30;
- Призер – Власова Наталья Васильевна, учитель математики МБОУ СОШ №38.
Все конкурсанты награждены дипломами, денежными премиями и подарками, предоставленными нашими постоянными социальными партнерами.
Управление образования выражает признательность за финансовую поддержку конкурса, за понимание важности и значимости повышения престижа и статуса педагогической профессии в настоящее время:
М.И. Похлебаеву, генеральному директору ФГУП «ПО «Маяк»,
Л.Н. Барышниковой, председателю Городской организации профсоюза городских и коммунальных предприятий,
Е.В. Пиниковской, Д.Г. Паниковскому, руководителям Компании «Канцкласс»,
Р.А. Комендровскому, техническому директору ООО «АнКом»,
Т.Е. Батуринской, директору МП «Комбинат школьного питания»,
З.П. Мединской, лидеру бизнес - группы Компании «Мэри Кей»,
Л.В. Елисеевой, руководителю Студии красоты «Marafet».
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Фото Владимира Беляева.