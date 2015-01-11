«Поехал заработать на свадьбу»

В Озерске состоялись похороны 23-летнего Ивана Слышкина, погибшего при выполнении боевого задания в составе группы российских войск в Сирии. В церемонии прощания, которая состоялась в озерском храме Покрова Пресвятой Богородицы, приняли участие сотни озерчан.

Иван Слышкин провел детство в поселке Татыш, входящем в состав Озерского городского округа, активно занимался боевыми единоборствами. Во время срочной службы в вооруженных силах в начале 2010-х выполнял воинский долг в Чеченской республике, имел боевые награды «За службу на Северном Кавказе», «За мужество», «За отвагу».

После срочной службы в армии Иван вернулся в Озерск, встретил девушку, планировал начать семейную жизнь. Поводом для участия в боевых действиях в Сирии стала возможность заработать серьезные деньги, в том числе на свадьбу. Однако планам молодого солдата не суждено было сбыться: во время выполнения боевого задания парня настигла снайперская пуля.

Тело погибшего было доставлено в Озерск его друзьями. Похороны состоялись 2 марта – в 24-й день рождения Ивана. Друзья и близкие планируют обратиться к городским властям с просьбой разрешить установку мемориальной доски в память о нем.

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